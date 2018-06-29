不任命教長 任令教育危機惡化

2018年06月29日 04:11 中國時報 主筆室

要不是全國家長團體聯盟暨各縣市家長團體向總統蔡英文致上公開信，呼籲盡速選任教育部長，放棄政治任命想法，讓教育得以正常運作，大家恐怕都快忘了，咱們中華民國政府的教育部長竟然整整虛懸1個月了。換言之，蔡政府才開創了史上任職最短教育部長的先例，馬上又締造了史上教育部長缺位最久的先例，這個難堪的紀錄有些可笑，但此刻怕是誰也笑不出來。

家長團體代表確實道出了許多為人父母的心聲，許多人都清楚記得兩年前蔡英文競選總統時與家長聯盟團體座談時，曾對教育政策提出多項議題與承諾，但3年後一一檢視，教育發展不僅空轉，甚至是停滯，而孩子們的教育能夠空等嗎？如今連最基本的教育部長都無法產生，還談什麼未來？因而許多家長都沉痛地呼籲，別再讓政治力一再干擾教育了！

家長的呼籲是真切的，但行政院的回應卻是令人搖頭的。發言人徐國勇直接批評家長團體的說法值得商榷，宣稱民進黨執政兩年來，對教長的任命從來沒有政治思考，而是考量教育專業。這種形同製造「假新聞」的宣稱，簡直令人莫名所以，試問：如果蔡政府對教長的任命從來都是教育專業考量，為什麼會瞬間消耗掉兩個教長？又為什麼會長達1個月找不到接任的部長？

誰都知道，若真是依專業考量，不是沒有適任人選，但歷經吳茂昆41天的部長風波，大概所有符合專業條件的人選都寧可選擇卻步了。畢竟要找一位學術倫理百分百，從不參與兩岸學術交流，也從不曾擔任過獨董的，本來就剩沒幾個人了，最關鍵的是他還必須要「拔管」。這樣的夢幻人選就算真找到了，他肯定得經歷鋪天蓋地的人肉搜索與紀錄檢查，試問在當下的政治氛圍下，誰經受得起？誰還願意當個部長換來身敗名裂的後果？

我們現階段並不在意「誰」來擔任教長，而是在意有沒有教長，拋開「拔管」的爭議糾葛不談，一個國家的教長長期缺任，總歸是不像話。我們不能同意民進黨政府先前所辯解的，台大沒校長，還有代理校長，所以教育部沒部長，總有代理的政次，一切政務不會受影響。這樣的論調如果可以接受，那是不是乾脆就任其懸缺下去，別再補人了？一個關乎國家百年大計的部會首長，能夠任其長期被「代理」嗎？

不諱言地說，若是碰上承平時期，許多教育政策已有其作業程序，讓政次及專任文官體系去處理，還說得過去，問題是今天的教育情境不僅不是承平時期，甚至可以說是瀕臨空前危機的年代。少子化的浪潮來得既凶且猛，不僅已在衝擊國教體系，更在全方位地吞噬高教與技職體系，特別是在後年開始，高教與技職的新生劇烈減少，即將面臨長達7、8年之久的雪崩式下跌，許多現在還在招生運作的老字號學校，屆時可能都會消失，衍生的繁雜問題肯定不少，一個沒有教長的教育部，能面對嗎？

僅僅是這兩年，已有4、5所高校關門大吉，從學生就學權益、教職員安置、校產處理等一連串問題，沒一樁容易解決。已經關門的亞太學院，該校教職員生團結自救會早先即發表強硬聲明，指政府任由教育部長一再「落跑」更迭，需要協助的師生權益誰來解決？試問：2、3年後，這種狀況一下子增加到40、50所，教育部都已經有完備的方案了嗎？

要知道，在對岸新推出的惠台31項措施中，有一項就是爭取台灣青年學子赴大陸就讀，由於均標成績就可申請赴大陸一流大學就讀，已經在台灣相關高中產生了磁吸效應，一旦效應擴大，將為已經夠嚴重的少子化危機再來個雪上加霜，屆時要關門的大中小學，恐怕不是幾所，而是幾十所，甚至上百所，其危急程度甚至已達到國安層級，相關因應措施就算此刻展開規畫都有些遲了，如果還沒有一個部長來領導，大浪襲來時，沖垮的恐怕不只是教育部吧！

再次強調，台灣的高教危機不是只有台大沒校長，而是已經瀕臨滅頂的少子化危機，一個長期缺少教長的教育部，是難以因應此一危機的。蔡政府如果還只在算計拔管，台灣教育將陷入空前危難。

(中國時報)