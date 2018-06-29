2018年06月29日 04:11 中國時報 主筆室

東南衛視記者葉青林日前申請來台駐點遭拒，陸委會證實，並稱「政府保障新聞自由，但絕不容許陸媒以製造假新聞方式，散布不實言論。」陸委會還重申尊重新聞自由，並致力維護兩岸新聞正常交流云云。外界疑惑的是，陸媒製造假新聞了嗎？若是欲加之罪，又該如何說。

2月6日花蓮強震，駐台陸媒當下趕赴現場採訪，葉青林和夥伴同往，不眠不休與災民共度，很是敬業。陸委會所謂「假新聞」，就是2月12日葉在臉書PO出消防署特搜梁隊長和日本特搜隊的對話，指日方表明不願進入災難現場操作生命探測儀，但願在「比較安全的地方」傳授使用方法。

由於當時某報指葉青林「挑撥造謠」，稱真相是「我方認為人力已夠才婉拒日方」。為此葉青林公布逐字錄音稿還原現場，證明所言不虛。葉還透露，陸委會有人致電他，問他能否撤稿，不是要求更正。

究竟真相是什麼？事實是，葉的報導並非製造「假新聞」，而是犯了「政治正確」大忌。怎能說日方不願救災？這不是明白破壞台日友好關係。而指葉「造謠」的某報，正好給了主管機關「開鍘」的理由。

既然政府口口聲聲尊重新聞自由，盼陸媒客觀、衡平報導。那麼，如果葉青林沒胡亂報導，沒製造假新聞，陸委會豈能在毫無確鑿證據下，構陷陸媒入罪？這不僅有失中華民國國格，更失政府施政風範，更是讓對岸看笑話。

以政治理由拒絕葉青林申請來台駐點，擺明就是打壓新聞自由。兩岸冷和逐漸走向冷對抗，台灣實在禁不起折騰。如真想為兩岸交流設障礙，明說就好了，何必沒理由找理由。

(中國時報)