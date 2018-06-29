2018年06月29日 04:11 中國時報 王銘義

每逢重要選舉，台灣獨派人士特別迷信：激化兩岸關係對立矛盾的言行，有助選戰議題操作，更有利聚攏泛綠選票。不僅李登輝深諳此道，陳水扁屢試不爽，執政剛滿兩年，民調滿意度低迷、無力化解兩岸僵局的蔡英文，也開始走上試圖激化兩岸關係對立的選舉老路。

蔡英文在接受法新社專訪時，對外媒詢問如何因應中國侵略性增強的壓力，她呼籲國際社會一起來「制約中國」，遏止中國的霸權擴充。她並說，只要對等、尊嚴、沒有政治前提，她很樂意也有責任與對岸領導人會談。

國際社會能否「制約中國」，可能只是蔡英文的主觀想像，但蔡表態願與對岸領導人會談，國台辦兩天後就回應稱，「台灣當局領導人的說法混淆視聽，毫無事實依據。其目的是要在兩岸同胞之間製造敵意，企圖挾洋自重，進一步升高兩岸對抗。這樣的圖謀不會得逞。」

對蔡英文論述台美關係與台灣國際地位及認同等議題，國台辦發言人作出嚴詞回應，關鍵仍在北京認為，蔡不但迴避兩岸關係的性質，甚至還刻意激化「中國／台灣」的矛盾對立，突顯中國的「打壓／威脅」，就差沒有像陳水扁喊出「台灣中國，一邊一國」的論述。

對於蔡英文來說，2018鞏固既有執政優勢，2020爭取連任，應是蔡政府當前追求的最高政治價值，也是最優先考量的施政目標，因此，有關台美關係的議題創造，或刻意激化兩岸關係矛盾對立的政策操作，將愈來愈明顯地為兩階段重要選舉提供必要的政治服務。

與陳水扁當年被視為「麻煩製造者」不同的是，蔡英文近來對兩岸關係敢於發表刺激性言論，一方面是為回應中共機艦繞島演訓而發，另一方面則是台美關係的某些進展，對蔡英文政府形成了相當程度的鼓勵作用，甚至還迎合了華府特定決策部門對美中較量的戰略需要。

蔡政府主觀地認為，台美關係持續增強，主要是美國國會與行政部門通過並支持多項攸關台美高層互訪、軍事交流等法案，但如同法新社所關切的「台灣與華府維持較緊密的關係，獲得的利益大過於北京的反制？」戰略選項孰輕孰重，依然是執政成敗的關鍵因素。

台灣的國際處境嚴峻，兩岸政治僵局導致的零和鬥爭轉趨激化，在兩岸互信基礎崩坍之際，台灣在歐洲、非洲的最後外交陣地瀕臨陷落，如果蔡英文政府依然只偏重台美關係，而無法有效改善或扭轉兩岸關係，在年底選舉因素的誘導下，兩岸恐將再度陷入新一輪的惡鬥循環。

從北京的觀點來看，當前最可能變成兩岸關係「麻煩製造者」的潛在人選，川普的可能性將遠遠大過於蔡英文，華府對台政策的不可預測性也愈來愈高。尤其，在日趨升高的中、美綜合戰略較量過程中，川普頻頻借助「台灣牌」來反制北京，或刻意拉高台美互動關係刺激北京，都是善變的川普必然採取的廉價談判手段。

中美貿易大戰方興未艾，中美軍事較量從未停歇，但美國國防部長馬提斯近日在北京說，期待中美兩軍「加強戰略溝通，擴大互利合作，管控分歧風險，避免衝突對抗」。中美大國較量都能務實體現「既聯合又鬥爭」的兵法謀略，處於國際強權矛盾對抗漩渦的台灣，應有更務實理性的生存與發展戰略。

(中國時報)