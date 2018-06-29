封殺葉青林 新聞自由倒退

2018年06月29日 04:11 中國時報 劉心月

大陸東南衛視駐台記者葉青林日前申請再度來台駐點遭拒，創下兩岸新聞交流以來的惡例。陸委會表示，不容許陸媒記者以製造假新聞方式，散布不實言論。

葉青林駐台遭拒的理由跟今年2月的花蓮地震有關。花蓮地震發生時，陸委會稱台灣救災專業人力及器械等能量都很充足，因此拒絕了有意派遣救援隊來台的大陸國台辦，但是蔡政府卻在同一時間表達對日本救援的歡迎與感謝，理由是因為日本救援隊帶來了高階生命探測儀。

葉青林在臉書上披露消防署特搜隊某隊長在對日本救援隊進行簡報時的對話。這位隊長表示，台灣隊員們對日本的儀器並不熟悉，因此詢問日本救助人員是否會進去塌陷的大樓使用？日本人員回答，裡面還是很危險，不會進去，可以在外面教台灣隊員如何使用；根據葉青林的採訪，這位隊長還透露，其實日本人帶來的生命探測儀，台灣也有。

陸委會認為葉青林的報導是假新聞，因此不准他的入台申請。蔡政府拒絕一個已經在台駐點採訪近10年，且報導觀點長期以來都是對台灣持正面態度的大陸媒體人，令人非常遺憾。

尤其現在兩岸官方關係凍結，更需要熟悉台灣的大陸媒體記者進行更多報導，以促進大陸官方與民間對台灣有更多的理解。蔡政府卡住一位大陸記者，透露出的不友善與拒絕兩岸相互了解的訊息，可說是相當強烈。一向自詡民主、尊重言論自由的台灣，反而先做出了封殺對岸記者這樣的事，實在是相當諷刺。

葉青林當時的報導，是否真的如陸委會所說的是假新聞？如果陸委會認為葉青林的報導有誤，可以循正式的管道澄清，甚至可以提出證據，例如直接請日方說明當時的情況，何必因為一則臉書上的貼文，就完全拒絕葉青林來台？台日關係不致於因為葉青林的這則貼文就受到影響吧，蔡政府是在擔心什麼？

更何況葉青林這次來台打算報導花蓮災後重建的情況，如果能因此讓陸客了解花蓮的現況，應有助於觀光，這對花蓮是好事。蔡政府是否想過，拒絕陸媒，傷害的卻可能是自己人。

種種跡象顯示，蔡政府正一步一步關上兩岸間互通、互動的大門，官方往來已幾近停滯，現在連民間的交流，蔡政府也要想辦法堵住，所以找到一點理由，陸委會、移民署就拿著雞毛當令箭，不准葉青林入境。但是在今天的網路世界，怎麼可能堵得住呢？蔡政府如此小鼻子、小眼睛的舉措，只是益增對岸人民的惡感，也讓台灣人很沒面子；而其背後所暗藏箝制新聞自由的意圖，更是令人不安。

見微知著，台灣新聞界與在野黨對此應該要更有感，並且明確表達反對的意見。

（作者為作家）

(中國時報)