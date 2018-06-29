2018年06月29日 04:11 中國時報 葉家興

修過大學統計學的人都知道貝氏推論。這是一種利用貝氏定理的推論統計方法，在蒐集到更多證據及資訊後，對原先認定的先驗機率假設不斷更新，形成新的後設機率。以通俗的話來說，大概就是對某個人、事、物看法的加減分。例如戀愛時與男（女）朋友交往，對方表現正面則加分，相反則減分，直到加或減到一個臨界點而決定結婚或分手。

我6歲離開苗栗老家到台北讀書前，由於多半時間和祖父母在一起，因此我對外地人觀感的先驗機率很大程度受之影響。祖父母因為做小生意與外地人溝通誤會，對閩南和外省人不誠信的印象也連帶深深烙印在我心裡：客家人好人多，其他人壞人多。

其後20年在金門及台灣各地與各地人打交道的經驗，讓我一直不斷有機會更新這些先驗機率。到服完兵役赴美求學前，如果有人問我原住民、閩南、客家、外省哪個族群的好人多？答案已然與從前大相逕庭：基本差不多。

在美國求學期間，讓我有更豐富的樣本資料，不斷更新對不同人種好壞的先驗機率。留美接觸到許多優秀的大陸和香港人，幫助我擺脫在台灣時的偏見，甚至建立起好感。

上周有機會與本校入學事務處同事一起前往重慶，這是我第一次踏進這個3000萬人口的山城。雖然本校在重慶市只招9位左右大學部新生，不過我們走訪重點中學，對當地師生友善熱情、努力競爭的印象極為深刻。原來刻板印象裡，重慶就跟四川成都一樣，是個「少不入川，老不出蜀」的安逸地方。不過看見長江與嘉陵江交會處高聳入雲的商業大樓，熙來攘往的人、車、船，還有20多位建中校友在此打拚奮鬥的忙碌、甚至娶妻生子的幸福，我對這個大陸抖音APP捧紅的旅遊城市又有許多不同的理解。

最近台灣民意基金會公布最新民調，除了蔡英文總統聲望32.7%，不及1/3民眾支持，聲望持續低迷外，同份調查裡也出現台灣民眾對大陸好感度48.8%，還多過反感度43.9%。如果對基金會親綠色彩的機構效應作調整，淨好感度可能還要更高。

其實，大多數人沒有機會行走八方，因此民調裡的好感度調查，很大程度上取決於政客與媒體所「餵」給人們的訊息。部分媒體對大陸資訊向來報憂不報喜，因此對此民調大呼不可思議，痛批：「習近平好感度竟勝過蔡英文？」、「操作的策略性太高」、「動機令人懷疑」。

世界這麼大，不過綠營名嘴卻彷彿只活在自己的同溫層。且不說該好感度調查是對大陸，而非習近平，再說經濟停滯的家鄉難以阻止年輕人前往快速發展的外地尋找機會的渴望。眼見為憑，有人甚至成家立業，幸福美滿。年輕人有了第一手的新資訊，進行了貝氏更新，政客們不良意圖的負面宣傳還能得逞嗎？（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)