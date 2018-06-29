台積藝術季 等待果陀唱京劇

2018年06月29日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

當代傳奇劇場受「台積心築藝術季」邀請，29日在台南市、7月14日在新竹縣，推出經典荒謬劇場《等待果陀》，節目改編自諾貝爾文學獎得主貝克特作品，並融入傳統戲曲唱念作打，融合前衛文學與京劇藝術，帶來不同藝術饗宴。

經典荒謬劇場大變身

台積電文教基金會執行長許峻郎指出，《等待果陀》分別在2005、2015年兩度在台上演，今年則是第3次，先前在海外演出均受好評。「台積心築藝術季」自2003年舉辦以來，在新竹縣推展戲劇、新竹市則為音樂會，他發現新竹地區民眾喜愛傳統戲劇，今年邀請當代傳奇劇場演出《等待果陀》，期望帶來不同啟發。

新竹縣副縣長楊文科、文化局長張宜真28日出席演出記者會。楊文科表示，果陀可以是生與死，但他認為希望常存，民眾可透過戲劇，尋找果陀的意義。

東方丑新意義 來聽講

當代傳奇劇場藝術總監吳興國、盛鑑、馬寶山等人，也以新瓦屋客家文化保存區內的1棵大樹為舞台，演出《等待果陀》片段。吳興國說，等待要花很長的時間，生命在最孤寂的時刻，腦筋反而更清醒，而荒謬劇場對任何一個國家、地區也都具有啟發性。當代傳奇劇場行政總監林秀偉、劇團經理張靜屏等人也都出席記者會。

《等待果陀》7月14日晚間7點30分將在新竹縣文化局演藝廳演出，7月1日下午2點在新瓦屋客家文化保存區的集會堂，亦有「賦予東方丑嶄新的時代意義」講座，由吳興國與林秀偉分享東方丑如何幽默直指東西方戲劇傳統的智慧。

(中國時報)