台積藝術季 等待果陀唱京劇

當代傳奇劇場受「台積心築藝術季」之邀，7月14日將在新竹縣文化局演藝廳上演《等待果陀》，由吳興國（左）、盛鑑（右）等人演出。（莊旻靜攝）

友善列印
中國時報
／竹縣報導

當代傳奇劇場受「台積心築藝術季」邀請，29日在台南市、7月14日在新竹縣，推出經典荒謬劇場《等待果陀》，節目改編自諾貝爾文學獎得主貝克特作品，並融入傳統戲曲唱念作打，融合前衛文學與京劇藝術，帶來不同藝術饗宴。

經典荒謬劇場大變身

台積電文教基金會執行長許峻郎指出，《等待果陀》分別在2005、2015年兩度在台上演，今年則是第3次，先前在海外演出均受好評。「台積心築藝術季」自2003年舉辦以來，在新竹縣推展戲劇、新竹市則為音樂會，他發現新竹地區民眾喜愛傳統戲劇，今年邀請當代傳奇劇場演出《等待果陀》，期望帶來不同啟發。

新竹縣副縣長楊文科、文化局長張宜真28日出席演出記者會。楊文科表示，果陀可以是生與死，但他認為希望常存，民眾可透過戲劇，尋找果陀的意義。

東方丑新意義 來聽講

當代傳奇劇場藝術總監吳興國、盛鑑、馬寶山等人，也以新瓦屋客家文化保存區內的1棵大樹為舞台，演出《等待果陀》片段。吳興國說，等待要花很長的時間，生命在最孤寂的時刻，腦筋反而更清醒，而荒謬劇場對任何一個國家、地區也都具有啟發性。當代傳奇劇場行政總監林秀偉、劇團經理張靜屏等人也都出席記者會。

《等待果陀》7月14日晚間7點30分將在新竹縣文化局演藝廳演出，7月1日下午2點在新瓦屋客家文化保存區的集會堂，亦有「賦予東方丑嶄新的時代意義」講座，由吳興國與林秀偉分享東方丑如何幽默直指東西方戲劇傳統的智慧。

(中國時報)

接軌國際 朝陽科大首度進榜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。