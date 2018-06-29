接軌國際 朝陽科大首度進榜

2018年06月29日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

英國《泰晤士高等教育特刊》（Times Higher Education）公布「2018亞太地區最佳大學排名」，台灣31所上榜學校中，創校僅24年的朝陽科技大學因擁有豐沛的國際能量，且辦學績效卓越，今年首度進榜，成為台灣唯一進榜的私立科技大學。

朝陽科大校長鄭道明指出，泰晤士亞太地區大學排名是針對各校教學、研究、研究影響（引用）及國際展望、產學收入（知識轉移）等5大指標，以東亞、東南亞及大洋洲地區38個國家的大學進行評比，台灣地區只有3所科技大學上榜，朝陽更是唯一進榜的私立科大，堪稱躋身世界級大學之列。

鄭道明強調，截至2018上半年，學校已接連在多項國際化權威排名展現亮眼成績，除榮登全球最佳大學1000+、亞洲地區大學排名301至350大、全球新興經濟體大學排名350+大，這次又躋身亞太地區大學排名250+大，顯見朝陽在辦學質量上廣受國際肯定。

校方表示，朝陽科大近幾年積極接軌國際，為增加學子國際競爭力，目前已與超過580所海外學校簽訂學術合作協議，並引進國際級教學品質，禮聘俄羅斯科學院士暨波蘭工程學院院士史齊伯博士、愛丁堡大學商學院榮譽教授佛列克博士等國際級大師加入教學團隊。

在學生方面，學校也推動「千人海外體驗學習計畫」，並提供菁英學生遊學、海外姐妹校交換學生及雙學位、雙聯學制、移地教學、國際發明競賽、補助研究生出席國際學術研討會、國際志工、海外實習、短期交流研修及研習營等出國交流及研習進修的多元管道，幫助畢業生銜接全球就業市場，接軌國際。

英國《泰晤士高等教育特刊》是全球最具影響力的大學排行榜，今年共有13個國家、284所學校進入排名。

(中國時報)