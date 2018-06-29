不停求變 亞大居全台私校第五

2018年06月29日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

2018兩岸三地亞太大學前50強

英國《泰晤士報高等教育特刊》公布「2018亞太區最佳大學排名」，全台共有31所大學進榜，位於台中的亞洲大學位列181至190名區間，名列全台第15、私校第5名，更是私校非醫學院排名第1。其兄弟校中國醫藥大學更在亞太區排名88、全台第6名，是台灣私校第1。

亞大指出，學校創立僅17年，2014年起即獲得《泰晤士報高教特刊》評為「上排行榜的全球最年輕大學」，5年來累計獲得「12個項目百大」大學。

校方強調，光是今年至今，亞大除獲擠進亞太地區最佳大學排名外，更分別於6月獲評選為《泰晤士報》千禧年大學（即21世紀新設大學）排名，並在創校50年內大學全球排行榜中，位列全台第4名，另在全球新興經濟體大學排名中，位列全台第18名、私校第5。

亞大校長蔡進發指出，因應人工智慧AI時代來臨，亞大今年2月設立人工智慧學院，近日還與台灣微軟、台灣人工智慧學校分別簽約合作，推動AI通識教育，盼透過培育AI人才、深化研究及落實產業運用需求等，提升學生國際移動力、強化就業力。

蔡進發強調，亞大是21世紀設立的年輕大學，近年來備受國際肯定，今後學校將秉持「亞大不變的原則就是要變，要變得更好、更快、更進步！」目標，以不停不斷的速度向國際化大學努力。

亞大研發長黃志揚說，今年亞太區最佳大學排名是依據教學、研究、引文（研究影響）、國際展望、產學收入（知識轉移）等指標做評比，並針對東亞、東南亞及大洋洲地區的大學選出最佳250大，結果顯示，亞大在教學、研究與產學等都較去年進步。

(中國時報)