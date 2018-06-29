貼圖不見、不退費 6即時通訊軟體違規

2018年06月29日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

國人越來越仰賴即時通訊軟體，但不少人常遇到購買的貼圖誤刪、無故消失，或帳號遭盜用找不到客服可申訴，消基會針對時下六大熱門即時通訊軟體LINE、WhatsApp、WeChat、Pchome IM、M+Messenger、RC語音進行調查，結果發現通通不符合規定，包含沒有退費機制、業者可隨時更改服務條款內容等不利消費者的政策。

消基會表示，經濟部去年9月下旬就已經公告該「即時通訊軟體定型化契約應記載及不得記載事項」，為了給業者改善時間，今年5月1日才正式實施，不過近日檢視各個業者相關契約規定，發現都沒有完全符合規範。

由於國人仰賴即時通訊軟體，以LINE為最多，消基會統計，平均1年接獲10至20件的LINE申訴案，包括貼圖消失、舊資訊要回復等。且LINE業者可隨時更改服務條款，不需要事先通知。

「業者動作太慢！」消基會董事長游開雄說，經濟部給業者緩衝時間，但目前為止仍未改善，主管機關可依《消保法》令業者限期改正，如不改正可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，再不改正，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並按次處罰。

LINE回應表示，今年5月1日配合經濟部，已針對台灣市場擬訂符合規範適地的特別條款，當用戶違反服務條款而刪除其帳號，LINE會先通知，若用戶未改善，就會不通知即刪除該帳號。

(中國時報)