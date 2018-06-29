黃仲崑穿白內褲 入戲《范保德》

2018年06月29日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

莊凱勛戲裡戲外都當爸。（取材自臉書）

第20屆台北電影節於28日開幕，開幕片《范保德》導演蕭雅全帶領黃仲崑、王秀峰、傅孟柏和黃健瑋等全體演員出席，黃仲崑自曝過去為改運只穿紅內褲，為演出主角「范保德」改穿白內褲，他稱讚服裝設計師用心送他多條白色內褲，「從裡到外的內化，會有不同的氣質影響！」蕭雅全還送20多本書給黃，黃笑說：「只看了2本！」

56歲王秀峰淡出演藝圈14年，首度回歸大銀幕和黃仲崑談婚外情，雖王是演員、黃是歌手，2人多年前就相識，終於首次合作，黃搞笑說：「當年一個是大美女，另一個是大豬哥！」王小聲說：「其實我是先認識他前妻。」黃大方回應：「有什麼關係，小三就不能說！」黃表示在嘉義拍片時私下會一起去喝咖啡，還為對方拍了不少美照。

蕭雅全當初輾轉透過各種方式聯絡上王秀峰，王幽默說：「很像在Skype上約會。」王當初因在影劇圈壓力頗大，拍連續劇後去傳統市場買菜，都有阿嬤問：「結局是怎樣？」她刻意出走台灣生活，也設好臉書頁面隱私，刻意不和圈內人聯絡，此次合作非常開心，「一點銜接陌生感都沒有。」未來有適合作品也不排除復出。

莊凱勛忙當奶爸

電影描述不同時代的父子情，莊凱勛在片中抱孩子，電影去年3月殺青，老婆同年6月傳出懷孕喜訊，莊正忙於當奶爸，每天來回於工作地點和月子中心，笑言：「現在要重拍一次，更有真實感。」該片8月17日上映。

(中國時報)