劉子千愛露毛 全為劉以豪

2018年06月29日 04:11 中國時報 洪秀瑛 （花蓮傳真） 報導（花蓮傳真）

劉子千（左）劇中把劉以豪當假想敵，戲外感情超級麻吉。

劉子千在花蓮拍戲，有空就會到鯉魚潭跑步健身，黑抹抹的胸毛十分搶眼。

劉子千在新劇《種菜女神》戲裡暗戀陳庭妮，視劉以豪為假想敵，劇裡和劉以豪對立，戲外因為愛運動的共同嗜好，劉子千第一次和劉以豪合作就把他當做「一輩子好兄弟」，感情非常麻吉。劉子千稱感情空窗5年，喜歡什麼類型女生？他不假思索的說「女版劉以豪」。透露有場被劉以豪環抱的戲，只差沒接吻，原本他想跟導演提議來個即興演出，後來還是放棄。

喜歡劉以豪什麼優點？劉子千說，「他從頭到腳底板都是優點，人很Nice，我從來沒看過一個那麼斯文的男人」，誇劉以豪是名副其實的暖男，對方做過什麼貼心舉動？他說，那是一種感覺，「坐在他旁邊就覺得他很暖、沒什麼威脅性。」2人在花蓮拍戲，什麼話題都能聊也互相照顧，他覺得劉以豪「很溫柔」，怕大家想歪，他露出認真表情反問：「這樣形容是對的嗎？」

胸毛嚇到花蓮阿嬤

他說和劉以豪一見如故，從運動健身開啟話題，「他現在是我一輩子的好朋友」，導演一喊卡，他們就抱一起，讓陳庭妮在旁看了都嫉妒，「因為戲裡把不到女神，我就把男神，把她的愛人搶過來。」他被劉以豪說不愛穿衣服，常露出黑壓壓胸毛，他假裝曖昧說「天天露毛就是要給他看的」，也坦言曾有位阿嬤被他的胸毛嚇到，對自己的胸毛，他頗苦惱：「冬天舒服，夏天就很難受。」

戲裡角色個性火爆，他自己真實個性溫和，只有看圖片組合家具時一直失敗才會抓狂，他的生活哲學覺得好好把日子過得開心最重要，他每天早上會念10遍「開心」，如果不開心，再多念10遍，念到開心為止。前陣子劉以豪的愛犬過世，心情低落，他把好兄弟的功能做好做滿，看劉以豪不高興就想辦法安慰、逗他開心，他說將來不排斥拍男男BL戲，萬一要拍吻戲再說。

確定對方單身才追

他是都市小孩，第一次在花蓮拍戲，還下田演農夫，他說在田裡常找到特別靈感，「好比插秧插老半天，突然來一陣涼風，很爽，那時候發出的聲音沒法控制，自己都把自己嚇到。」劇中有情敵，他生活中沒遇過，因為都會先花時間觀察，確定女生是單身才追，但被打槍的經驗比成功經驗多。媽媽很少催促他趕快談戀愛，他也覺得奇怪，「不過感情這事要順其自然，逼不來的。」

(中國時報)