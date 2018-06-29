憶傅達仁最後晚餐 從從淚崩靈堂

傅達仁（左）生前曾送唐從聖2本親筆簽名的書。（取材自臉書）

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中國時報
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傅達仁6月7日在瑞士以安樂死結束自己的生命，享壽85歲，行前約了唐從聖（從從）、康康、王彩樺吃飯，從從28日受訪表示吃飯當天，「傅達仁身體雖然很虛，但看得出來他精神很好，陪大家吃飯吃了3個多小時，一路講笑話、百無禁忌。」席間傅達仁提到5月底要跟兒子、媳婦出國去「度蜜月」，當時根本不知道他出國是去執行安樂死，也不會再回來了。

從從透露，當天飯局上收到2本傅達仁簽名書，席間傅講很多感性的話，主動跟大家留影，當時從從也開心邀傅去看自己的舞台劇演出，完全沒感覺到他老人家準備走了。

傅家人早知情

從新聞看到傅達仁安樂死的消息，第一時刻從從便打電話向傅達仁確認，而傅達仁接起電話還瞞著從從說：「我跟他們度蜜月，很開心！」當下從從心想，不知道有誰在亂說，隔兩天看到新聞確定他真的不會回來，感到不可置信。

為了送傅達仁最後一程，告別式當天從從特地抽空參加，傅達仁老婆還跟從從說：「那天找你們一起吃飯時，我們全家人都知道是最後一餐！」讓從從在靈堂前淚崩痛哭。

回想傅達仁生前「去意甚堅」，明明自己狀況已經很糟，但去瑞士前的那頓晚餐，還樂觀勉勵，「從從，你很棒！加油！我現在一想，全部都兜起來了，我想說你們怎麼可以一家子這麼樂觀，陪爸爸一起演戲。」

(中國時報)

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