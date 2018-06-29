黃少祺孝親 讓媽放心安心開心

2018年06月29日 04:11 中國時報 林淑娟 專訪

黃少祺（左）事業有成後，媽媽臉上的笑容也變多。

因為兒時辛苦過，黃少祺現在對兩個兒子的教育方式是寵愛但不溺愛。（取材自臉書）

黃少祺聊起媽媽，心中充滿感謝。（盧禕祺攝）

第二屆旺旺孝親獎

黃少祺從小在單親家庭長大，成長過程中父親這角色始終缺席，母親靠自己的力量含辛茹苦做女工、到處兼差養大他和2個姊姊。他接受本報專訪時表示，幼時的貧困與單親，造就了他自卑且自閉性格，小時候經常暗自流淚埋怨：「為什麼我不能跟其他同學一樣？」直到長大成人才了解並體諒媽媽的苦，如今媽媽快80歲了，他也體悟何謂真正的孝順。

一個女人獨自帶大3個小孩極其不易，黃少祺難過地說，個性堅毅的媽媽為了生存、把孩子養大，前半生過得非常辛苦，因生活勞累，所以眼睛不好、身體也差，「在媽媽50歲前，我從沒見她笑過，直到我進了演藝圈，開始拍戲、工作收入穩定了，她才比較放心，我也終於逐漸看到媽媽的笑容。」

寫不出「我的父親」

小學時，有次老師出了「我的父親」的作文題目，不知所措的他在課堂上放空了20分鐘，最後舉手告訴老師：「我不會寫！」老師一開始很生氣，後來聽到他說「因為我沒有爸爸」後，當下同學全都轉頭看著他，老師也傻住超過10秒鐘，後來老師同意他可以「我的母親」代替，「結果，那篇作文拿下全班以及我自己有始以來的最高分。」

黃少祺說，當時的他只是如實寫下腦海裡媽媽的各種畫面，「小時候一直看著媽媽為了我們姊弟是怎麼樣的辛苦，除了白天上班，她還拿了很多女紅回家做，經常我半夜醒來眼睛張開時，還聽得到她的裁縫車聲音。好長一段時間的許多個夜晚都是這樣過的。」但不管媽媽工作到多晚，隔天一大早一定會起床準備早餐，就算再沒錢也仍堅持孩子的早餐要吃得營養豐盛，對小孩的飲食從不吝嗇。

但穿著方面就是黃少祺小時候最自卑的點，媽媽沒多的錢幫他買衣服，他讀書時總是每天穿同一套制服上學，沒其他衣服可替換，身上的衣服、鞋子總是寬寬鬆鬆的大2號，「我永遠沒有合身的衣服，以前最羨慕的，就是同學都有合身的衣服可以穿，我卻必須穿到衣服破了、鞋子開口了才能換新。」所以當老師宣布以後可以穿便服上學，全班同學都超開心時，卻只有他一個人陷入憂鬱，難過自己沒有便服可穿。

發誓不再讓媽哭泣

媽媽最大的牽掛就是他們3姊弟，他有次在學校從2樓摔下，左腳骨折而不自知，回家後也不敢講，只能躲在棉被裡昏睡，媽媽下班回家發現他正在發高燒，「她背不動我，家裡又沒有一個男的大人，她只能邊哭邊找來大表哥背我去醫院，雖然當時我已經燒到昏昏沉沉快斷片，但還是可以感受到她的焦急緊張」，那次之後，他開始懂得身體髮膚受之父母，為了不再讓媽媽害怕哭泣，他小心地不讓身體再受傷。

黃少祺說，這些年不管他搬到哪裡，單身或結婚生子，一定都帶著媽媽同住，但難免會有些觀念與生活習慣的摩擦，他早期總想糾正媽媽、甚至發生爭執，後來總算參透了孝順的定義。例如媽媽以前會因「記不住」，而在全新的遙控器貼上許多醜陋的標籤紙，「我10年前無法理解，現在會主動幫她做。因為年紀漸長後就發現，記性不好、眼睛不好也慢慢發生在我自己身上了！所以更會體諒她、關心和配合她。」

現在的他已不再糾結著想要改變媽媽，「畢竟她年事已高，讓她開心才是大原則！我就是配合她、順著她，讓她做覺得開心的事，只要她開心，我也會跟著開心。」他也儘量不讓媽媽為自己操心，不管到哪工作，每天都至少一通電話報平安，即便只是問她吃飽了沒，也要確認媽媽能安心、放心。

(中國時報)