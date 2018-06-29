黃少祺努力成為媽媽的驕傲

2018年06月29日 04:11 中國時報 林淑娟 專訪

「因為在那樣環境長大，我更珍惜現在擁有的！」不同於兒時不懂事、會為自己物質條件不如人而心生埋怨，現在貴為戲劇一哥的黃少祺已然釋懷。他說，回想起每一個階段，其實都是人生必經的歷練與養分，且正因在這樣的環境長大，才能成就獨特的自己，一路以來才會不斷激勵自己更踏實地努力工作、賺錢養家。

黃少祺坦言，一直到他讀大學時，都還是處在極度自卑、沒自信的狀態，埋怨自己的人生為什麼無法像其他人那樣順遂、想要什麼就有什麼，但後來他慢慢懂了物質條件不如人並不是他自卑的主因，「其實我自卑的是我沒有父親、沒有靠山。」以前他很想邀請媽媽參加學校大型活動，又擔心會觸動她的敏感神經，「結果她不來，我也難過，好多次是媽媽的好友以阿姨身分來參加我的學校活動。」

現在的他早已能讓家人衣食無缺，面對人生的心態也已進化到健康豁達，知道世上沒有絕對完美的事，所以他要求自己在能力範圍內把事情做到最好、懂得感恩珍惜，他常跟仍似懂非懂的大兒子說：「你看到的一切，都是爸爸自己努力得來的！你以後長大也要靠自己，要努力認真！」

黃少祺說，媽媽對他要求嚴苛、很少給予稱讚，當他考到人生最好的第3名時，媽媽只是潑冷水對他說「又不是第1名」，作文拿到全班最高的85分、參加比賽得佳作，媽媽也說「又不是100分」。他曾哭著對媽媽說：「妳好吝嗇、都不誇我好棒！」但現在的他知道媽媽只是不善於表達情感，對他的愛其實是最真摯的。

他事業有成後在上海置產，邀全家人一起去度假，他帶媽媽去餐廳吃飯時忍不住想「討拍」撒嬌，問媽媽：「看你兒子現在這樣，有沒有覺得驕傲？」當時個性含蓄的媽媽依舊什麼也沒講，黃少祺說：「她只是微笑、點頭，但我已經感受到她是真的開心和滿足了。」

(中國時報)