AMOi-AMOi 4人擠浴室沒打架

AMOi-AMOi成員May（左起）與依渟、Stella、少琦在透明泡泡展區玩得不亦樂乎。（盧褘祺攝）

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中國時報
專訪
AMOi-AMOi成員化身科學家做起實驗。（盧褘祺攝）
瘋狂泡泡實驗室特展

黃明志打造的女團「AMOi-AMOi」，由馬來西亞和台灣網紅組成，成員有May、Stella、依渟及少琦，平均年齡20歲。她們二度來台宣傳簽唱會，日前專程赴國立臺灣科學教育館參觀時藝多媒體舉辦的「瘋狂泡泡實驗室」特展，獻出在台看展的初體驗。

「AMOi-AMOi」表示最喜歡的展區是「啵啵球池」，團員少琦說，看到溜滑梯、球池，彷彿回到童年，「我小時候沒有去過這麼多球池的地方，現場還有泡泡製造機，不斷地噴出泡泡，超級療癒，看了很爽。」

盡情翻滾彈跳

而團員依渟特別喜愛「螢光泡泡」區，她笑說：「那裡很可愛，很漂亮，都是螢光色的彈跳螢光球與軟軟的地板，躺在上面很舒服，還有枕頭，燈光很好睡。」她們也在霓虹四射的絢麗燈光下盡情地翻滾彈跳，Stella則無奈說：「我剛剛跳在軟墊上摔倒，沒有團員要來扶我，她們直接大笑，繼續拍照。」十分逗趣。她們形容看展好像置身在泡泡的迷幻世界內，直呼：「我們不想離開這裡。」

「AMOi-AMOi」組團近3年，4位成員曾一同住在宿舍，培養出相當好的感情，她們大方表示，每天一回家就是脫光光，裸體走來走去，也會一起洗澡，團員May說：「我們4個人會一起擠在浴室，各自洗臉、洗頭、洗澡、上廁所，分工合作來節省時間。」團員依渟自招不敢獨自洗澡，常常拜託成員陪她去上廁所，依渟笑說：「因為我愛看鬼片，每天都自己嚇自己。」「AMOi-AMOi」將於7月29日在西門町紅樓廣場舉辦首場簽唱會。

(中國時報)

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