親山舒活小旅行－登山健行溪澗玩水 一次滿足

看到四獸山市民森林意象，代表已經接近登山口。

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中國時報
報導蔡淑微
虎山溪步道。
以虎、豹、獅、象為概念打造的四獸山意象廣場。
步道上的親水平台，是大小朋友熱愛的戲水地點。

暑假來臨，計畫帶家裡的小寶貝一同出遊，但又想避開擁擠人群，到底該上哪玩才好？若你正好居住在北市，信義區就有一處既可登山健行、又可在溪澗玩水的絕佳好地點，讓你和家人在青山綠水的包圍下，快樂度過美好親子時光！

虎山溪步道依著虎山溪而建，全程約950公尺，單程大約30分鐘即可走完，沿途不僅充斥著令人身心舒爽的蓊鬱綠蔭，豐富的蕨類生態和秀麗山水景致，加上近年來北市政府積極復育螢火蟲有成，更讓它成為夏日最受歡迎的步道之一。虎山溪步道為虎山親山步道的其中一條，從慈惠堂起，到復興園而終，因起點處的登山口與虎山自然步道位於同一處，若體力許可，也可於復興園串連虎山山腰步道，再銜接虎山自然步道返回起點。

虎山溪早年曾因長期淤積，每遇大雨便氾濫成災，整治後由大小不一的石頭堆置而成的急流、緩灘和水潭，為水域創造多樣性的環境，且清澈溪水還時常可見魚蝦優游其中，步道途中設置的古樸小橋和親水平台，更是一家大小戲水消暑的好去處！由親水平台繼續上行，即可抵達四獸山意象廣場，提供小朋友奔跑玩耍的空間，步道終點復興園，則可眺望市區景色，為本次的親子同遊畫下完美句點。

虎山溪步道怎麼去

搭乘藍10、257、88、286、仁愛幹線路線公車，至「福德國小」站下車，沿福德街251巷向上步行至慈惠堂即可抵達。

(中國時報)

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