温貞菱放開眼界 心胸更寬廣

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

温貞菱坦言成長經歷讓她從小就看到不同的世界觀，更將此種情愫投射在《奇蹟的女兒》劇中角色，穿GUCCI火焰刺繡設計水晶鑲飾夾克32萬6700元、復古格紋毛呢外套10萬5200元、復古格紋毛呢直筒裙3萬9400元、蕾絲下擺絲質連身裙7萬8300元。（JOJ PHOTO攝）

温貞菱換上一襲復古裙裝，演繹柔美中融入陽剛的反差氣質，穿GUCCI細千鳥格紋雙排釦西裝外套12萬9800元、細褶棉質襯衫5萬7300元、GG logo紅色皮革滾邊直筒裙4萬3900元、Daisy漆皮高跟鞋3萬7200元，拿Sylvie織帶裝飾肩背包7萬6300元。（JOJ PHOTO攝）

GUCCI GG Marmont小型皮革壓紋後背包，6萬4500元。（GUCCI提供）

GUCCI Sylvie花卉刺繡肩背包，10萬3800元。（GUCCI提供）

GUCCI logo水晶裝飾耳環，5萬5500元。（GUCCI提供）

温貞菱在公視播出的時代劇《奇蹟的女兒》中，飾演1970年代的工廠女工陳雨鵑，為了詮釋好劇中從農村來到城市打拚的女孩，她除了苦練台語，更將自己皮膚曬黑，她緩緩地說：「那個角色必須要有一個生命成長歷程。」

藉著角色修練自己

從一開始快快樂樂的單純女孩，到慢慢改變自己面對工作上的壓力，在她口中的雨鵑，像是愈來愈懂了什麼。配合劇情需要，後兩集中她幾乎素顏上陣，甚至為了某場戲刻意失眠，只求讓自己狀態看來更差，縱使身體感受得到疲倦，但這也是她藉著角色挖掘自己的修練過程。

温貞菱坦言之所以會這麼想要接演雨鵑這個角色，與自己的生命經歷有關。從小因會爬樹等種種原因，常被誤認為鄉下小孩的她，會把同學們這樣片面的刻板印象，解讀為一種誇獎，「對我來說，享受大自然是因為他接近善良，所以講我是鄉下人，等於我是個很善良的孩子。」

多面向感受世界

正因為有這樣的誤解，讓温貞菱從小就看到了社會中更多不同面向的流動，「人的很多時候眼界太小了，很多時候應該要放下眼界，去感受這個世界，用各種方式。」自認不喜歡被束縛住的她，認為每個人的個性都有一體兩面，並沒有絕對的好壞，也不喜歡用這樣的標準把別人套入框框裡，「人應該要一直向內看，在還沒了解自己的情況下，你有什麼資格去批評別人會怎麼樣？」

這種不能被定義的氛圍，如同温貞菱身上由Alessandro Michele一手打造的GUCCI春夏女裝，復古logo高腰裙混搭寬大外套，暗示著恣意生長的自我主張。陽剛衝撞陰柔的反差感，恰巧帶出《奇蹟》一劇中所探討職場上的性別平等議題，畫面中的溫貞菱，不一定是個女權主義者，但也會為她所堅持的真理起身而戰。

(中國時報)