男人戴珠寶 其實好MAN！

2018年06月29日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

吳亦凡佩戴的寶格麗B.zero1 Labyrinth迷宮系列三環白K金與玫瑰金戒指，6萬5700元。（Bvlgari提供）

卡地亞Juste un Clou鑲鑽項鍊，287萬元。（Cartier提供）

蕭敬騰佩戴卡地亞Juste un Clou項鍊與美洲豹耳環，帥氣破表。（Cartier提供）

嘻哈歌手Jay-Z脖子上掛滿鑲鑽金項鍊，已是嘻哈時尚的ICON。（美聯社）

吳亦凡佩戴寶格麗Heritage古幣系列項鍊，風格時尚。（Bvlgari提供）

卡地亞美洲豹系列豹頭耳環，34萬4000元。（Cartier提供）

蕭敬騰在金曲獎紅毯上佩戴Piaget珠寶，打破性別刻板印象，卻也意外引發網路的針鋒相對。其實近來男星佩戴珠寶出席時尚場合已蔚為風尚，不僅開中性珠寶風氣之先，且勇於挑戰「跨性別時尚」，為過度商業化而流於枯燥乏味的時尚圈，注入了新活水。

自古以來，珠寶即是權威和財富的象徵，佩戴珠寶向來就不是只有女人獨享的專利，古代君王貴族喜歡把珠寶披掛身上，且把鑽石珍寶縫在衣服上。最有名的例子莫過於法國「太陽王」路易十四，他熱愛閃亮的鑽石，把鑽石裝飾在鈕扣、帽子、別針，甚至鞋子上，並因此帶動鑽石的價格飛漲。

蕭敬騰日前主持金曲獎，在卡地亞、寶格麗和Piaget三大珠寶商的傾力贊助下，為跨性別時尚立下典範，從戒指、手環、耳環到項鍊樣樣不少，奢華程度更甚女星。事實證明，「省話一哥」的老蕭這回擔任主持人，不僅充分發揮他的歌唱才華，以歌唱取代說話，並以身上的華服珠寶為他發聲，成功形塑獨特的主持風格。

除了老蕭，寶格麗（BVLGARI）代言人吳亦凡也是跨時尚的代表，近來他出席時尚場合，同樣也是渾身珠寶。更別提Jay-Z、Snoop Dogg等嘻哈歌手，渾身珠光寶氣，尤其脖子一定要掛著一條像鐵鍊般的金項鍊，已成為嘻哈時尚的經典圖騰（ICON）。

男人佩戴珠寶，「娘」嗎？一點也不，反倒更有MAN的氣勢。

(中國時報)