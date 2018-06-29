外星人放暑假 新光三越現蹤跡

2018年06月29日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

2.新光三越台北信義新天地A9作品「貪吃鬼莫比」是路克的死黨，跟著來血拼；台北南西店、桃園大有店、高雄三多店同步展出。（新光三越提供）

羅賓堂身旁的作品「彈頭樂團Live Show」，是路克的偶像，在顛倒星是當紅搖滾天團，成員有約翰、保羅、林哥、喬治。在新光三越台北信義新天地A8、台南新天地同步展出。（粘耿豪攝）

4.新光三越台北信義新天地A4作品「外星人抵達地球」：路克帶著他的寵物保介來逛街，大魔王泰森的太空船「泰森號」（上）也來湊熱鬧。（新光三越提供）

3.新光三越台北站前店、桃園站前店、台南中山店作品「泰森」：藏身在草叢的大魔王泰森超顯眼。（新光三越提供）

新光三越空間裝置藝術每季都有驚喜，即日起至9月30日的夏季空間展《外星人放暑假》，在全台分店展出台灣新銳藝術家&公仔設計師「羅賓唐 Robin Tang」29件2公尺以上的大型作品，其中，台北信義新天地A4門口的泰森和小白、A8門口的彈頭樂團高達3.2公尺，是羅賓唐首次規模最大擴及全台、展品高度最高、展期最長橫跨一季的個展。

外星人造型繽紛歡樂

31歲的羅賓唐，本名唐威翔，畢業於實踐大學建築設計學系，受瑞士超現實主義藝術家Giacometti、羅馬尼亞現代主義藝術家Brancusi影響甚深，也因《老夫子》作者王澤在大學授課時鼓勵他創作，2012年成立品牌「Robin Tang Antics（簡稱RTA）／羅賓唐跟你鬧著玩的」，其「Antics」意指「胡鬧、不正經」，這也是為何他創作的外星人有滑稽、快樂的表情，搭配建築元素常見的圓、方形等簡單的幾何線條與夏季水果繽紛配色、RTA招牌的圓點圖紋來呈現，羅賓唐說：「希望讓人在忙碌工作之外有放鬆的心情。」

從2013年法雅客2.0展、2016年猴年燈展、2017年雞年燈展，第4次與新光三越合作，除全新創作的「泰森號」飛行船，主要的外星人角色都登場。第1個創作的「路克」是他最喜歡的作品，靈感源於《星際大戰》路克倒立訓練原力，辨識度極高。

角色各有特點

其他角色從電影、音樂等大眾文化延伸命名，讓人一看就知道，「外星人沒有既定的形象，具有想像空間，命題時可自由發揮。」像是蛋型的「彈頭樂團Eggmen」來自披頭四《I am the walrus》的歌詞；路克的三眼寵物「保介」來自日本漫畫之神手塚治虫的《三眼神童》；路克的死黨「莫比」與《白鯨記》最大的鯨魚同名；大魔王「泰森」是獨眼巨人，也讓人聯想到拳王；泰森的頭號部下「小白」眼睛長在手上，概念來自《羊男的迷宮》的守衛Paleman。展覽角色的動畫影片詳見：www.youtube.com/watch?v=NnHa-9E4lVA。

(中國時報)