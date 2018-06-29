雙北桃園小旅行 MINI輕鬆駕馭

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳大任 報導

MINI桃園大桐展示間搶先改裝品牌最新視覺元素，與過往的夜店風大異其趣，變得更為明亮簡約。前為MINII JOHN COOPER WORKS，後為MINI敞篷車。（陳大任攝）

「藝綺地中海私廚餐酒館」位在楊梅，店家喜歡運用在地食材融入西方料理，這次獲選為MINI試車活動外燴，圖為紅酒燉牛肋。（陳大任攝）（未成年請勿飲酒）

桃園大廟口美濃粄條蚵仔麵線，位處車水馬龍地段，是當地最知名小吃。MINI頭燈是這次改款重點，環形LED日行燈／方向指示燈辨識度大增，LED頭燈照明效果也大幅提升。（陳大任攝）

水牛坑是西濱一帶著名的越野場地，每到假日就可看到各式SUV來挑戰性能。新款MINI的尾燈採取英國國旗的元素，同時融合了LED尾燈、方向燈、煞車燈及倒車燈。（陳大任攝）

MINI COOPER一口氣推出3門、5門、敞篷共9款新車，售價自113萬至193萬元，圖為MINI COOPER S 3-DOOR，售價165萬元。（陳大任攝）

MINI總代理汎德引進2018小改款，雖稱小改但駕馭感受及外觀風格改變卻很大，引擎重新調校，也換了反應更快的7速雙離合器自手排變速箱，搭配電子線傳式排檔桿，操駕起來更加流暢；這次試駕穿越台北、新北及桃園，我們在4小時內開著新車造訪桃園探訪在地美食。

10點半自內湖出發，先走高速公路，一進入桃園市區馬上轉進巷弄，尋找網友最愛拍照分享的「BABO手搖飲」，店家菜單寫著「姐喝的不是飲料，是少女心！」炎炎夏日，果然大叔的少男心有被沁涼飲料給安慰到；接著轉往桃園「大廟口蚵仔麵線」，人氣店客人爆滿，不過還好MINI另有準備好料。

午餐在桃園區MINI大桐展間進行，業者挑選楊梅知名地中海料理「藝綺」外燴，我選了紅酒燉牛肋當主菜，餐後配以拉拉山水蜜桃為內餡磅蛋糕當甜點，店家選在地新鮮食材料理的美食，真的是開車賞味最大的誘因了；接著開MINI造訪大園區「台灣農家菜餐廳」，店家最有名的是超大蒸籠宴，可惜大叔已飽足，下次揪滿20人再來，先拍照打卡；回程決定繞去新北市林口區的越野場地水牛坑取景，再循64快速道接1高回內湖，2點半完成這趟試車之旅。（未成年請勿飲酒）

(中國時報)