LUNASOL眼妝 今夏閃耀金屬光

2018年06月29日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

LUNASOL晶巧柔紗脣釉，4.1g，1000元。（佳麗寶提供）

LUNASOL晶巧光艷眼影霜，5.4g，900元。（佳麗寶提供）

LUNASOL晶巧指甲油N EX73，520元。（佳麗寶提供）

LUNASOL晶巧金燦眼線液，2g，1050元。（佳麗寶提供）

LUNASOL晶巧光艷修容餅，11g，1050元。（佳麗寶提供）

LUNASOL晶巧光燦眼盒（酷夏）EX01，3.9g，1800元。（佳麗寶提供）

日系頂級美妝LUNASOL推出夏限定彩妝，訴求以自然輕盈及金屬光感的眼妝，展現夏日優雅魅力，除了眼彩祭出重磅新品，脣彩也是本季重頭戲，LUNASOL以微光霧面質地搭配高顯色的水潤脣釉，打造水潤立體豐脣感覺，在整體膚質，則透過修容襯出紅潤氣色 。

眼影單擦優雅 疊擦立體

LUNASOL透過時尚深棕色，搭配耀眼金屬光感點綴，演繹輕熟女洗練妝感，品牌也推出6色晶巧光艷眼影霜，單擦優雅，多色疊擦立體展現立體輪廓，讓美妝迷在夏季可以打造專屬眼神魅力。「晶巧光燦眼盒」採用本季限定霧金外盒，並添加保溼成分；「晶巧光艷眼影霜」是霜狀質地眼影，擁有霜狀特有的水感柔潤膚觸，單色即透過層層疊加，創造漸層眼妝；液狀質地的「晶巧金燦眼線液」，能表現今夏最時尚的金屬光感眼妝，筆觸柔韌，能輕鬆描繪不同眼線，另外也特別添加玻尿酸保養成分。

脣彩高顯色 微光霧面質地

晶巧柔紗脣釉發表限定3色，訴求微光霧面質地與高顯色之水潤脣釉，能打造水潤豐脣；晶巧光艷修容餅，具備提亮、潤色、陰影3種妝效，是夏日紅潤立體妝感關鍵，除此之外，輕潤粉質，輕盈服貼於肌膚，特別適合裸妝愛好者使用；晶巧指甲油N推出夏日限定6色，訴求速乾持久，不論是喜歡微光或是霧面，美妝迷都可以找到喜愛質感，在塗抹上，也擁有易塗抹特色，色彩均勻發色，展現圓潤光澤感指彩。

(中國時報)