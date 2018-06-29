童嘉詮釋經典童書 安徒生變身動物版

2018年06月29日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

暑假即將到來，家長除了煩惱孩子的暑期課外活動，在手機平板螢幕充斥的年代，如何培養小孩的閱讀習慣、挑選適合的童書，也成為一大考驗。童書作家童嘉花費7年時間，回頭研究經典，將童話故事改編成「動物版」，「《夜鶯》是安徒生的作品中少數幽默諷刺的故事，發人深省，許多情節就像真實社會，古今皆同。」

豬狗猴子 隨你想像

安徒生的《夜鶯》描述一位中國古代的皇帝在皇宮尋找一隻歌聲優美的夜鶯，後來卻被機器夜鶯取代，故事諷刺盲目追求流行的人們、喜新厭舊的皇上，與捨棄自然追求人工的心態。

到了童嘉筆下的《真假夜鶯》，皇上是獅子、尋找夜鶯的廚房女孩是一隻貓，大臣們是狗、豬、山羊、猴子等動物，「安徒生的原版故事，背景設在中國。但我將原本的人物都改為動物，希望角色可以帶給讀者更豐富的象徵。」

不只《夜鶯》，在童嘉的近期油畫創作中，也改編耳熟能詳的白雪公主、灰姑娘等經典童話，「誰說後母一定都是壞人？在白雪公主闖入七個小矮人的生活之前，小矮人可一點都不覺得自己矮！」

只要喜歡 就是經典

1964年生的童嘉，曾經在報社擔任專欄記者，為了照顧兩個女兒成為全職家庭主婦，開始廣泛接觸繪本，自2000年左右開始投入繪本創作，「我的大女兒從小就愛聽故事，故事可以反覆講10次都不願意停下來。為了說故事給她聽，家中至少有1000本繪本。」

童嘉表示，「但我的小女兒卻不一樣，她不喜歡虛構的故事，喜歡非虛構的書籍。直到她上大學，才終於找到自己真心喜歡的書。所以有時候小孩不是不喜歡看書，而是沒有遇到他想看的書；只要是能讓一個小孩喜歡的書，就是屬於他的經典。」

透過閱讀 了解孩子

童嘉認為，在當今的時代，經典應該要重新定義，「經典不代表一定是很好的作品。當社會慢慢改變，家長要對小孩說經典故事時，不一定要說『這個故事告訴我們什麼』，而是在說故事的過程中，跟小孩討論其中內容，除了培養閱讀習慣，更重要的是透過閱讀和討論，了解小孩的想法。」

對童嘉而言，陪小孩閱讀更能培養自我學習的能力，「我小時候家裡經濟狀況不好，爸媽不太買玩具給我們，但常帶我和哥哥去牯嶺街逛舊書攤，我哥甚至看書學著自己做模型玩具。所以我們從小就知道書很重要，書中有我們所需要的工具，可以讓生活更好。」

(中國時報)