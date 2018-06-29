被遺忘的馬克吐溫 百年手稿化為繪本

2018年06月29日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

每個家長可能都經歷過下班後滿身疲憊，卻被小孩央求講故事的時光，就連美國文豪馬克吐溫也不例外。他曾在日記中描述，寫作結束後原本想休息，卻被一雙女兒發現，只好一手抱一個，開始編故事。然而這些給幼兒的童話故事從未發表，直到2011年找到16頁手稿，才由美國夫妻檔作家菲利普和艾琳．史戴畫成繪本《強尼的神奇種子》出版，也成為馬克吐溫時隔百年的最新遺作。

馬克吐溫曾在日記裡回憶，女兒會翻開雜誌任選一張圖片，要父親用那張圖來講故事，於是某日從一張人體解剖圖，誕生了小男孩強尼，因為吃下一朵神奇種子長出來的花，可以跟動物對話，並展開尋找「乳瑪琳王子」的冒險。強尼大受女兒歡迎，馬克吐溫只好連續5天晚上編出新劇情，直到女兒開始厭煩為止。

小麥田出版編輯汪郁潔表示，1879年時，馬克吐溫與家人旅居巴黎，常常跟女兒講故事，「但只有這個原標題為『乳瑪琳』（Oleomargarine）的童話留下手稿紀錄，故事卻沒有結局。」

汪郁潔表示，2011年時，一名學者約翰．博德為了研究馬克吐溫的食譜，到美國加州大學柏克萊分校尋找史料，卻意外在名為「乳瑪琳」的資料中，發現這個從未發表過的童話故事。曾獲美國繪本大獎「凱迪克獎」的史戴夫婦則花了3年時間，將手稿衍生成160頁的繪本。

對史戴夫婦而言，創作過程就像是在跟這位百年前的文豪合作。菲利普．史戴會假想他正在與馬克吐溫對話，討論劇情發展，也把這段想像的對話寫在繪本裡，「就像是馬克吐溫把這個故事說給女兒聽、說給我聽，如今輪到我來把這個故事說給別人聽了。」

負責繪圖的艾琳．史戴則用版畫與素描詮釋，更特地將馬克吐溫的手稿印製成繪本的扉頁。然而艾琳．史戴將主角強尼設定為黑人，引發美國文學界討論。《紐約客》雜誌報導，部分學者認為這樣並未忠於原著精神，因為馬克吐溫生前關注種族議題，不會避諱以黑人為主角，但原稿中沒有強尼是黑人的描述。

據《紐約時報》報導，在馬克吐溫之外，美國出版界近年找到不少知名作家從未曝光過的遺作，包含蘇斯博士《我該養什麼寵物？》和碧雅翠絲．波特《穿長靴的小貓》等都在近年出版。

(中國時報)