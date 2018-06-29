2018年06月29日 04:11 中國時報 本報訊

老後行為說明書作者／平松類譯者／黃千惠出版社／商周出版商周出版提供

源氏物語與日本人：女性覺醒的故事作者／河合隼雄編者／河合俊雄譯者／林暉鈞出版社／心靈工坊心靈工坊提供

奶奶來了！從陪伴到送別，我與奶奶的3650天交往日記作者／金孫（賴思豪）出版社／時報出版

有些記憶是無法共享的，但有些經歷，是可以共感的。身處在忙碌的現代社會，我們的童年未必是全程由父母相伴，常常帶著你走、逗著你笑的，也許是「父母代理人」──爺爺奶奶、外公外婆、阿公阿媽。隔代教養是台灣社會中多數人不陌生的生活型態。然而，你了解你的長輩們嗎？

《奶奶來了！從陪伴到送別，我與奶奶的3650天交往日記》，是由賴思豪──大家暱稱他為「金孫」──將與奶奶賴蘇秀琴的互動忠實記錄下來的一本書。他從小與爺爺奶奶一起長大，在爺爺過世後的某一天，看見奶奶躺在床上哭，口中唸著：「他怎麼可以丟下我？」金孫在那一刻感到震撼：「妳到底是誰呢？」金孫開始好奇知道奶奶的故事是什麼？

金孫開啟了粉絲專頁，將每天的想法與紀錄寫在Facebook，他希望透過這本書，讓讀者試著去了解這些親愛的「老小孩」。

■老後行為說明書

作者／平松類

譯者／黃千惠

出版社／商周出版

為什麼我們明明愛著父母，卻無法好好跟他們相處？當親人變得難以理解，連自己家人都避之惟恐不及時該怎麼辦？亂花錢、不講理、愛闖紅燈……在那些看似固執或糊塗的行為背後，其實藏有老人家說不出口的煩惱。

本書由接觸過10萬名以上高齡患者的醫師撰寫，告訴讀者當遇到老後常見的16種難相處行為時該如何應對。作者透過醫學、心理學及自身的豐富經驗，以淺顯易懂的文字解釋行為成因，讓讀者學習正確應對、協助改善的方法。

除了分析老後會出現難相處行為的「原因」，並提出周遭的人該怎麼對應、幫助改善的「具體方法」，也會對較年輕的讀者提出預防建議。

閱讀此書瞭解老化對父母的身心影響，學會如何與長輩和平共處，在不傷感情的前提下陪伴他們老去。

■源氏物語與日本人：

女性覺醒的故事

作者／河合隼雄

編者／河合俊雄

譯者／林暉鈞

出版社／心靈工坊

整部《源氏物語》，乃是作者紫式部「成為自己」的故事。

誕生於一千年前平安時代的《源氏物語》，是日本家喻戶曉的古典文學，其地位一如中國的《紅樓夢》。源氏是世俗眼光中的「完美男性」：容貌才情、權勢地位、妻妾愛情無一不缺，但河合隼雄身為心理學家，他直覺充滿光環的男主角並無存在感（不像真實的人）。於是他從作者紫式部的寫作心理動機來探討：紫式部是為了講述自己的故事而寫下這部小說，為了展現自己內心豐富的各種面向而創造許多女性角色，且為了使故事有一條軸心線，而設計出源氏這個角色來串場。

在河合隼雄眼中，這部作品不是「主角源氏的故事」，而是「作者紫式部的故事」，更是「古代女性自我追求的故事」。他刻意採取「女性之眼」來解讀本書，並引用許多女性榮格分析師的言論，企圖替現代日本人喚回「陰性本能」，找到一條自我實現之路。

(中國時報)