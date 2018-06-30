年改明上路！逾4萬人提復審 銓敘部剉咧等

2018年06月30日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 季節 、 蔡依珍 、呂筱蟬／綜合報導 、呂筱蟬／綜合報導

繼退伍軍人退俸通知函大出包，出現寄錯地址、寫錯名現象後，在年改明（1）日就要上路之際，銓敘部統計，已收到復審書逾4萬份，預計退休公務人員寄回的復審書到7月中旬將達高峰。但銓敘部、保訓會人力都明顯不足，如何處理好年改第一波爭議，大家都「剉咧等」。

退休軍公教怒吼 戰爭沒完沒了

面對年改急就章，全國公務人員協會理事長李來希昨與上百名舉著寫「恨、怒、火」斗笠的軍公教退休人員召開記者會，表明這是一場沒完沒了的戰爭，一定要站上街頭捍衛自己權益。

年改明天上路，但面對公務人員的銓敘部及保訓會，近日開始為如雪片飛來的重算處分書（復審書）傷腦筋，保訓會年改諮詢專線天天塞爆。保訓會官員說，因處分書已陸續送達，如今每日詢問電話近200通，不僅解答，還當「張老師」；尤其本周開始，復審書像潮水「湧進」，接下來會轉到保訓會，大家都說「惡夢來了！」

銓敘部長周弘憲說，6月11日銓敘部寄送16萬多份重算處分書給退休公教人員，目前陸續收到復審書已超過4萬份。對於公教人員這麼多疑義，銓敘部官員坦承確實吃不消；為了因應龐大工作量，周弘憲表示，銓敘部已在規畫聘請臨時人員協助。

僅50餘人承辦 官員坦承吃不消

由於復審書會再送到保訓會，但保訓會官員表示，保訓會承辦業務兩處僅17人，比銓敘部3、40名人力還更少；加上保訓會負責審查案，每案都屬保障案件的密件，還要寫銓敘部復審公務人員兩造決定書，絕非委外能力可執行。

日前軍方將退俸函寄發退軍大出包，預料事情沒這麼快就結束。昨天陸官桃園校友會長李東成說，住桃園自立新村的張姓遺眷，官拜中校丈夫已辭世10餘年，她卻收到通知書，忍不住諷刺：「還以為先生顯靈了，薪水竟比生前高一倍！」

遺眷收到通知書 諷稱丈夫顯靈

李東成表示，退俸要做到完善，有賴國防部、郵政總局、台銀、退輔會等4個單位通力合作，但退輔會只做表面功夫，基層服務沒做好，資料當然亂七八糟。

為防軍方退俸函出包現象，保訓會昨製作了「3分鐘看懂退休給與重審處分救濟程序」懶人包，從誰提復審、訴願，到法定救濟期間怎計算，以圖文並陳方式解說。

保訓會官員表示，公務人員年改至少一年時間準備，軍改處分書大出包「因趕在7月1日上路，實在太急了」。

(中國時報)