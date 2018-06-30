否認太平島出租美軍 發簡體字聲明！新聞透視－酸陸看不懂正體 滅火變挑釁

2018年06月30日 04:10 中國時報 羅印冲

傳聞國防部智庫提議將太平島租給美軍，引起大陸不滿。外交部昨日二度澄清，並附上一份簡體字聲明強調，「如果閱讀正體字有困難，請參閱簡體字版。」（外交部提供）

從蔡政府上台以來，「台灣可能租借太平島給美軍」的說法就時有所聞，儘管蔡政府總是出面滅火，陸方仍不時發出警告、畫出紅線，問題關鍵在於兩岸關係冷凍，大陸當然會質疑、警惕有關太平島租借的各種傳聞，在兩岸關係和緩的馬執政時期，就不會有這樣的猜疑空間。如今我外交部還刻意用簡體字向陸嗆聲，更凸顯民共高度不信任，猜疑流彈四射，對立情勢升高。

台美軍事聯繫 大陸忌憚

民進黨二度執政以來，兩岸當局沒有共同政治基礎，北京外交、軍事頻頻施壓，而蔡政府「聯美制陸」戰略態勢清晰且有逐漸強化之勢。其中，加強台美軍事聯繫最讓大陸忌憚，也頻發言示警要求蔡政府勿「挾洋自重」。

在此氛圍下，「台灣可能租借太平島給美軍」的種種傳聞，如同為台海情勢投下震撼彈，立刻引發陸方高度警惕、發言警告。大陸國防部發言人吳謙表示，（租借美軍）這種想法非常危險，兩岸中國人都會堅決反對，他還強調，「解放軍有能力與決心維護主權與領土安全」。

民共互信闕如 升高對立

儘管蔡政府已多次澄清，強調從未有太平島租借外國計畫，何以北京仍高度忌憚，並頻頻示警？關鍵還是蔡政府上台以來，兩岸當局不僅沒有共同政治基礎，連最基本的互信都付之闕如，致使雙方都以最壞打算面對台海可能的變局。這個最壞打算，也包括台美軍事上進一步連結，迫使北京出手反制。

民共零互信，使得這類震撼又敏感的傳聞如流彈四射。我外交部這次迅速發出澄清聲明，做法原值得稱許，不過聲明裡還要「酸」一下對岸，嘲諷對方看不懂正體中文，這就沒有必要且流於情緒化，看在陸方眼裡，多少也有些挑釁意味。

回顧馬執政的2008至2016年，多次公開重申南海海域及其相關島礁為中華民國固有領土，馬英九也親往太平島視察，以行動捍衛國土。加上當時兩岸關係和緩，國共有基本互信基礎，自然沒有奇怪傳聞和猜測的存在空間。

兩岸猜疑不斷 如何解套

兩岸關係越來越冷，對立越發尖銳，絲毫看不到民共建立互信的任何契機。蔡政府在發聲明「酸」大陸同時，是否也能沉澱思考，兩岸當局猜疑不斷、寧硬勿軟的問題癥結究竟何在？又該如何解套？

(中國時報)