外交部二度澄清 無租島計畫

2018年06月30日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

國防部新近成立的智庫「國家安全研究院」日前傳出提議將太平島租給美軍，引起大陸不滿。大陸國防部發言人吳謙在前天的例行記者會上表示，「這種想法非常危險，海峽兩岸的中國人都會堅決反對。」對此，我外交部昨天表示，我政府將租借太平島給美軍的不實說法，台灣外交部發言人已在本月10日發稿澄清。

外交部並附上一份簡體字聲明強調，「如果閱讀正體字有困難，請參閱簡體字版。」不過，簡體字版本僅私下傳給台灣媒體，並未放上外交部官網。

外交部表示，台灣政府從未有將太平島租借予外國的計畫，包括美國在內的其他國家，亦從未向我提出租借該島的請求，無論國內或國外的不實報導，顯然意圖製造區域不安或兩岸爭端，外交部特此嚴正澄清，並要求停止這種對台灣政府造謠而後進行攻擊的行為。

外交部指出，中華民國是國際社會負責任的一員，我政府一向遵照蔡總統2016年7月19日關於南海議題的「四點原則」及「五項做法」等政策指示，致力建設太平島為人道救援與國際科研的基地，對區域和平與穩定做出貢獻。

外交部強調，中華民國政府再次呼籲，有關南海爭議，應依照聯合國海洋法公約，和平協商，解決爭議。相關國家應共同維護南海航行及飛越自由，停止軍事化或任何可能升高區域緊張情勢的措施，以共同維護南海區域的和平與穩定。

針對太平島租給美軍的說法，國家安全研究院昨天也發布新聞稿澄清，董事長馮世寬擔任國防部長時，在立院回答立委質詢已表達嚴正反對。

(中國時報)