學者直言 政府表態不必帶情緒

2018年06月30日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

針對國防部智庫學者曾提出「太平島租借美軍使用」構想，大陸國防部回應「非常危險」！我外交部昨嚴正澄清，罕見透過簡體字回嗆「若閱讀正體字有困難，請參閱簡體字版本。」對此，有學者認為，外交部用意在滅火，但刻意用簡體字表達，令人有貶損本身國格之感，甚至有一點挑釁與羞辱對岸的味道，過度表態也是不必要的情緒反應。

淡江大學國際研究學院院長王高成表示，蔡政府顯然意識到此議題事涉敏感，幾乎是大陸的紅線，故趕緊出來滅火。尤其涉及美國，即便是人道救援名義，但一經開放提供美方使用，就具高度政治意涵，自須審慎評估。

王高成認為，我政府明顯感受到壓力及危機感，其實外交部10日已發過聲明，昨日是再澄清一次。因大陸國防部發言人日前聲稱有關太平島的提議，是非常危險的事情。在當前兩岸關係冷對抗氛圍下，我外交部再一次急忙澄清，就是覺得事態嚴重，不能讓大陸誤判。尤其，南海地區事態敏感，大陸極有可能會先發制人，對太平島採軍事動作。我外交部發言是在滅火，擔心擦槍走火及危機升高。

王高成指出，不過，外交部刻意用簡體字表達，此屬不必要，令人有貶損本身國格之感。既然是中華民國外交部，正式發言就用正體字；而故意說「如果閱讀正體字有困難」，是有一點挑釁與羞辱對岸的味道，此為過度表態，亦是不必要的情緒反應。

(中國時報)