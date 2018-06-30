賴揆：電非不夠用 是剩不夠多

行政院長賴清德（行政院提供）

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德出席「107年稅務節慶祝暨表揚大會」，提及台灣供水、供電問題，賴揆表示，明年沒有外界擔心的缺電問題，目前所發的電並不是不夠用，而是剩得不夠多；至於供水問題，他也信心滿滿表示，今年旱象雖然嚴重，但農業及工業用水都足夠使用。

賴清德在致詞時強調，「拚經濟」為目前政府最重要的工作；蔡英文總統為推動台灣經濟發展，提出新經濟三大方向，包括「前瞻基礎建設」、「五加二」產業創新以及「新南向政策」。除了加薪、減稅外，行政院也積極透過專案解決各種企業所需包括土地、水、電、人才及人力問題。

他說，台灣明年電力的備轉容量率可達10％，備用容量率也可達15％，沒有外界擔心的缺電情況，目前所發的電並不是不夠用，而是剩得不夠多，例如發電100％，但用了94％，只剩下6％，也就是備轉容量率為6％。

賴清德指出，明年開始從北到南，包括新北林口電廠、桃園大潭電廠、苗栗通霄電廠，高雄的大林電廠，新的機組都會進一步併聯發電，所以10％的備轉容量率、15％的備用容量率供電目標可以達成。

至於供水方面，賴揆也有信心供水無虞。他說，今年是過去20年來旱象相對嚴重的一年，但是就台南市而言，去年2期稻作沒有休耕，今年1期稻作也沒休耕，工業部分也沒有看到那家公司要用水車去載水，不僅南部沒有、中部沒有、北部也沒有，顯示缺水問題已有改善。

此外，在稅務節前夕賴揆也肯定，在財政部長許虞哲及財政部同仁努力下，使得全民受益，包括綜合所得稅最高稅率由45％降至40％、股利所得分離課稅，營利事業未分配盈餘加徵營所稅稅率由10％降到5％。給予企業經營更多的空間，並使500多萬戶家庭，因稅負減少，可支配所得增加。

(中國時報)

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