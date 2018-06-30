離岸風電招標黑影幢幢 藍委提告

林德福等6位國民黨立委，到台北地檢署告發經濟部長沈榮津在離岸風電的遴選競標涉嫌圖利。（張孝義攝）

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中國時報
／台北報導

蔡政府積極推動離岸風力發電，但招標過程及價格引發外界質疑。國民黨立法院黨團昨舉行記者會，批評離岸風電招標過程黑影重重，第一階段遴選價格每度5.8元高於歐洲及東南亞約兩倍，且遴選委員名單不公開疑有黑箱作業，黨團強烈要求第一階段一定要廢標，會後並到北檢按鈴提告。

國民黨團總召林德福表示，離岸風電招標分兩階段，第一階段採用遴選，每度電5.8元，第二階段公開招標，價格卻砍半為2.5元，其中價差3.3元，簽約20年就要多花9100億民脂民膏。他呼籲檢調不要再裝睡，查清楚招標過程到底有沒有人從中牟利，未來也會到監察院告發。

黨團首席副書記長曾銘宗說，一般都是先招標把價格拉下來，但台電卻先遴選，令人懷疑是否刻意這樣安排；同時，遴選委員名單經濟部列為密件不願公開，遴選過程是黑箱作業。

另外，他3度提醒經濟部辦理購電合約要保留議價機制，確保消費者權益，但經濟部跟台電都沒聽進去，合約被高價綁死20年，應該追究相關首長的財務責任。

藍委賴士葆也說，遴選過程黑箱，如何產生這個價格不清不楚，每度5.8元是德國10幾年前的價格，這幾年風電技術進步成熟，價格不斷往下掉，「難道經濟部長不做功課嗎？」

賴士葆並說，「錯誤決策比貪汙更可怕」，第一階段和第二階段的價差，每年要多付450億，但軍公教年金改革每年省400億，如果不要犯這個錯，還需要急著年改嗎？蔡政府急著為了2025非核家園能源政策，再生能源要佔比20％，就不計代價成本，讓無辜的老百姓面臨低薪環境、年金被惡砍的慘痛代價。

綠委洪宗熠則說，不了解國民黨所指的價格太高是高在哪裡，國外招標離岸風電也是一樣，透過一直競標價格就下降。剛開始因為基礎建設必須投入，價格自然會比較高，但後期建設就會降低，且第二階段價格也的確下降，是很好的事情。

(中國時報)

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