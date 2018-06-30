動員上千警力 史上最高規格！軍校畢典 總統維安像抓要犯

2018年06月30日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 張潼 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統（中）在三軍六校院聯合畢業典禮，勉勵所有畢業生，共同打造更精實的未來國軍。（張鎧乙攝）

蔡英文總統29日參加三軍六校院畢業典禮，周邊區域警方部署大批警力維安管制進出人車。（郭吉銓攝）

蔡英文總統參加軍校畢業典禮，台北市警局動員上千警力，規畫軍校畢典有史以來，最高強度的維安交管，加上之前文化國小停課糾紛，引發居民怨聲載道，痛批復興崗周遭到處都是警察，到處都有管制，「好像在抓槍擊要犯！」更有店家因生意都不能做，埋怨「怕死不會坐直升機來嗎？」

淨空道路設崗 怨聲載道

去年蔡英文到復興崗參加三軍六校院畢典，遭到反年改團體拍車、阻攔10餘分鐘，北市警遭國安單位質疑維安不力，導致警方此次有如驚弓之鳥，一周前就開始部署勤務，交管區域也不斷擴大。

據指出，蔡英文等高層現在出席活動，北市警方目前奉行「看不到（抗議群眾）」、「聽不到（群眾嗆聲）」及「打不到」三大原則。鑑於上次教訓，警方這次在北投規畫前所未見的高強度維安，為管制方便，28日上午開始拖吊周遭違規車輛，淨空道路方便設崗。

市警局指出，共動員6個分局、850名警力，但加上保一、保二的支援警力，實際超過1200多人，沿路設崗處處有人、鐵柵欄層層釘滿，連小巷內都看得到警察。不少北投居民都被這種規格的維安嚇了一跳，抱怨：「是要抓槍擊要犯嗎？」臉書社團「台北之北投幫」，有人分享照片說「不知情的人還以為有通緝犯」，直呼有點扯。

原因為維安範圍太大打算昨天休業式停課的文化國小、薇閣小學最後正常上下課，2校均表示，上下課情形順利，如期進行休業式；但仍不免有接送孩子上下課的家長和居民大嘆擾民。

勞師動眾 柯嘆過猶不及

更有民眾不滿表示，總統為何不搭直升機來，就不用如此勞師動眾，陳抗團體也遇不到她，為何要如此擾民？更有人批評她是「武則天」，女皇出巡影響店家做生意，認為民選總統不該做成這樣。媒體詢問台北市長柯文哲，北投家長、居民抱怨一輩子沒有看過這麼誇張的維安，這筆帳應該是算在柯文哲還是蔡英文總統頭上？柯嘆氣說，這叫過猶不及。

柯文哲透露，其實去年蔡總統在當地被抗議的維安事件府方很不滿，前警察局長邱豐光下台跟該事件也大有關係。

由統促黨、拔蔡總部組成的團體，在張安樂帶領下，昨日先後前往豐年公園抗議，近9時蔡英文車隊出現，57歲魏姓退役軍官，舉布條試圖攀爬柵欄抗議，隨即遭10多名員警架離，拉扯中魏的右腕遭劃傷，引發不小衝突。

抗議群眾在公園大罵蔡英文亂砍退休金，質疑為何政務高官不砍，只砍小老百姓？張安樂也帶領群眾高喊：「反台獨」等口號，並在警方二度舉告違法集會後，約1個多小時後陸續離去。

(中國時報)