蔡讚戰力提升 反制對岸宣傳戰

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中國時報
／台北報導

三軍六校院聯合畢業典禮昨天在國防大學復興崗校區舉辦，蔡英文總統致詞高度讚賞國軍政戰局的戰力明顯提升，多次成功反制對岸的宣傳戰，「我們要在宣傳戰上、網路戰等傳統軍事作戰外的領域，捍衛台灣民主自由的價值。」

蔡總統指出，國防除了要因應迫切的威脅，也需要長期和前瞻的視野，來評估未來可能的狀況以提前做出因應準備。經過兩年多的努力，國人都可以從漢光演習看到精實的戰力，也從潛艦跟高教機的自研自製，看到國防自主的落實，而在務實的原則下，國軍正在不斷進步、不斷精進。

蔡總統說，未來威脅型態將更為複雜，國軍必須在東、西、南、北各方向達成防衛國土的任務，並且不論是遠、中、近程的距離，都要提升嚇阻敵人軍事冒進的能力。

蔡總統強調，也在宣傳戰、網路戰等傳統軍事作戰外的領域，捍衛台灣民主自由的價值。只要國軍在這些戰場做好防衛固守，就能達成「重層嚇阻」的戰略目標。「這兩年多來政戰局的戰力明顯提升，多次反制對岸的宣傳戰；國防部參謀本部資通電軍指揮部成立，則擔負起國家資通安全的重要使命，這些都代表國軍往正確方向前進。」

蔡總統說，國家和國軍的未來不僅取決於在座各位年輕的畢業生，同時也是三軍統帥身上、肩上的重責大任，經過兩年多的努力，現在的國軍比以往更開放、更活潑，也能讓畢業生的專長與創意有更多發揮機會。

蔡總統最後代表國家感謝畢業生家長，願意讓孩子投入部隊為國效力，「請以你們的孩子為榮，而政府和國防部也會讓年輕人盡情揮灑，創造出讓家人同感榮耀的成就。」

(中國時報)

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