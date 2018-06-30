神邏輯急就章 年改力不從心

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中國時報

軍公教年改明天上路，然而軍改部分20號才通過，卻為趕著與公教同時上路，短短10天內要搞定，導致寄出的通知書錯誤百出，這樣的品質，再加上法案審議過程中的種種攻擊仇恨言語，都不禁讓人擔心，年改上路後，我們的國家真的能如蔡總統說的，變更好嗎？

推動年改照政府的說法是因為退撫基金快要破產了，不改不行。乍聽之下，在近年少子化、高齡化問題日益嚴重，經濟成長率又低迷不如往日之下，似乎蠻順理成章，但其實混雜了不同的概念。

本次改革，政府實際上並沒砍到採用新制者的錢，因為是先砍18%，不夠再砍補償金(舊制轉新制者領取)，還不夠再砍舊制。換言之改完後，退撫基金支出並沒減少，而收入也沒有增加。

那麼如果退撫基金真如政府說的，財務問題嚴重，不改會破產的，這樣的改法，有甚麼用？不是一樣會破產嗎？政府這次省到的錢，主要是減少每年從國家預算中編列給舊制退休軍公教的退休金，與退撫基金無關。因此本次政府採用的手段，顯然無助達成目的。

無助於目的就算了，偏偏改革的過程中，退休軍公教在政府放任默許甚至部分鼓勵之下，被大眾當成米蟲，仇恨對立產生；而實施處分通知，連姓名、地址、軍階都可以搞錯，更讓退伍軍人心寒，覺得國家不重視自己。

在職軍公教即便沒有被砍到，但國家如此對待前輩如此，未來的政府都有合理的前例可依循，都可能步上後塵；士氣低落，工作效率能維持嗎？這場改革目的沒有達到，卻可能「拖累」公務員士氣與行政效率，值得嗎？

退撫基金績效不彰，導致財務困難，這部分當然該改，但首先該檢討的是其經營模式，結果放著不管，口口聲聲要改，卻改到不相干的舊制頭上，實在是很奇怪的方式。

(中國時報)

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