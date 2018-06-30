無畏衝擊 畢業生赴東引服務

從國防大學政戰學院新聞系畢業何佳芸（左）與海軍官校畢業的查瑞德（右），是三軍六校院聯合畢典焦點。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

年金改革衝擊國軍與退役軍人士氣，仍不影響「初生之犢」的信心。三軍六校院昨天舉辦聯合畢業典禮，軍方安排的兩名畢業生代表受訪表示，年金改革不會影響為國家做事的心；但也有畢業生家長擔憂，政府說變就變，誰知道20年後還有多少年金可以領？

國防大學政戰學院新聞系畢業生何佳芸受訪表示，個人不覺得有受到年金改革影響，為國家做事才是最重要的，對於這麼長遠的未來，不會想到這麼多。

她認為，一項政策制定本來就需要漸進式調整，況且政策針對的族群也不是他們，至於受影響的部分，並不是很清楚。

對於未來的挑戰，何佳芸引述NBA球星林書豪前陣子在政大畢業演講提到「瘋狂成就偉大」，「會想要前往東引服務，也是因為能帶給自己更多挑戰，跨出舒適圈，有更多成長，人生有時候需要不一樣的體驗，做些不一樣的事情，挑戰自己。」

海軍官校海洋科學系畢業生查瑞德也認為年改不會影響到自己，「我信任國家，做好我的本份，學習海軍專業，並承擔國家給我的責任與階級。」被問到是否擔憂大環境影響軍旅生涯？查瑞德說，緊張一定會，但這是個人調適問題，若能以進取的心學習，一定調適得過來。

相較於畢業生的無畏，家長倒是對於年改感到憂慮。一名家長受訪表示，今天政府可以溯及既往，難保20年後又會再砍一刀，現在計算出來這些小朋友的年金，退休時並不一定真的能領到。

另一名家長也說，本來想說讓孩子讀軍校，畢業後有一份穩定的工作，退伍後也有國家養，但看到現在政府對待退役軍人的做法，很擔心以後也會發生在自己小孩身上。

(中國時報)

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