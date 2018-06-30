監督聯盟批 改革是謊言

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中國時報
／台北報導

「監督年金改革行動聯盟」29日痛批蔡政府，「年金破產將成為歷史名詞」的說法完全是謊言，其實是針對性的假改革，製造對立，因此疾呼讓這樣無法為民服務的政府，走入歷史的灰燼。

聯盟召集人胡筑生表示，中華民國曾經窮過苦過，但從沒有像如今這樣絕望過，因為年改不是只有軍公教受害，而是全民遭殃，只有自肥的政客能夠豁免；現場幾十人也高舉寫著「恨怒火」三個紅字的斗笠相呼應。

胡筑生說，蔡政府通過軍改十天就要實施，卻連給退伍軍人通知函上的姓名、地址、階級都可以出錯，顯示這個政府完全不把退休軍人權益放在眼裡。

針對蔡英文總統宣稱這次改革可使年金不會破產，胡筑生也強烈駁斥，他指出本次砍的是18％，以及舊制之下政府負給付責任該編列的預算，而非與退撫基金財務有關的新制。所以改了半天對改善基金沒有助益，基金收入未增加，支出也沒減少，能不破產嗎？

胡筑生並質疑蔡政府把民眾不分年紀、職業一律砍，但政府高官卻沒少領，根本是針對性假改革。他表示，法治誠信是立國根本，不容政客毀壞，政府是為民眾服務，要為民眾創造最大福祉，如果做不到，違法違憲謊言詐騙自肥的執政者就要終結，讓民進黨從此走入歷史的灰燼。

聯盟副召集人、全國退休教師聯盟理事長張美英痛批，台灣悲哀就是被心中只有選票的政客統治，覺得軍公教不是他的選票就先改，台灣警消聯盟會長陳合良也痛批蔡政府如今所為，是模仿早年共產黨，清算地主、父母。

(中國時報)

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