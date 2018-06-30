龍困淺灘 盧秀燕民調贏6.7％

2018年06月30日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨智庫、國家政策研究基金會昨公布台中市選情民調，國民黨台中市長參選人盧秀燕以39.7％支持度贏過台中市長林佳龍的33.0％，領先幅度達6.7％；智庫內政組召集人黃德福形容，結果顯示「燕兒高飛，龍困淺灘」。

選民有期待 燕兒將高飛

根據民調顯示，對盧秀燕有好感的占38.7％，沒有好感的有12％，對林佳龍有好感的有33.6％，但感到不滿的卻也高達31.6％。淡江大學蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪認為，台中市已經有氛圍是認為林佳龍做得不好，對於盧秀燕以挑戰者之姿可能抱有期待，林要扭轉選情恐怕不容易。

此外，問到林佳龍上任3年的施政表現是否滿意？有40.3％感到滿意、36.2％不滿意。文化大學政治系教授楊泰順表示，儘管有4成對林佳龍施政感到滿意，但支持林佳龍的卻只有33.6％，代表林佳龍的政績吸引力不夠，即便覺得做得還可以，但可能還有其他因素讓選民不想投他。

中央執政差 林恐難翻轉

楊泰順指出，根據交叉分析顯示，支持林佳龍的多來自年輕選民，主要是39歲以下的選民，不過，根據這次民調顯示，這批人投票意願也最低：20至29歲會去投票的只有64％，堅定不投票的卻有高達26.3％，對比50歲以上投票率是84％，差距有兩成，楊泰順認為在中央執政不佳的狀況下，5個月內要林佳龍翻轉選情不容易。

此次民調也針對盧秀燕目前主攻的兩個政見探詢選民看法，對於盧秀燕提議台中市恢復補助65歲健保費以減輕年輕人負擔，有高達66.7％的民眾表達支持；對於台中市民可以不用買票，直接用身分證免費參觀台中花博的政見，也有63.4％的民眾贊成這樣的做法。

本次台中市長選舉民意調查為國家政策研究基金會首度針對直轄市長選情，委託TVBS民調機構進行調查，調查期間為6月5日至6月20日，有效樣本數為2520位，在95％信心水準之下，抽樣誤差為±2.0％以內。

(中國時報)