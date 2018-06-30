雙城空汙嚴重 瑜燕大啖豬血湯

國民黨副主席郝龍斌（前排左起）、高雄市長參選人韓國瑜、台中市長參選人盧秀燕29日一起大啖豬血湯及滷肉飯，象徵拚經濟、治空汙訴求。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

國民黨副主席郝龍斌、台中市長參選人盧秀燕、立委陳宜民29日連袂南下為高雄市長參選人韓國瑜助選，營造藍軍大團結氣勢。瑜燕合體大啖豬血湯，凸顯台中、高雄雙城空汙議題，喊出「市長換人！空氣換新！」綠營則反諷國民黨才是玷汙高雄的PM2.5。

國民黨重量級人物紛紛南下替韓國瑜助選，韓笑說「德不孤，必有鄰」，過去南台灣較悶、安靜、不被重視，這回選舉高雄民心思變，他允諾當選後將加大力度「拚經濟、治空汙」。

郝龍斌等人昨抵達小港區大林蒲鳳林宮參拜，鳳興里長洪富賢當場向韓抱怨長久以來的空汙及近來遷村問題時，不禁落下男兒淚，「祖先400多年前遷來被迫搬走，現在又叫我們子孫走！」

韓昨力邀鄉親大啖豬血湯並說，豬血湯清肺護肝，凸顯反空汙訴求；盧秀燕則妙語指，現在台灣小吃絕配是「豬血湯配滷肉飯」，意即拚經濟及改善空汙，才是當前人民最重視議題。

藍軍也在大林蒲活動中心舉辦座談會，鄉親一吐怨氣，期待空汙問題有解、遷村程序透明。郝龍斌說，陳菊落跑去台北，民進黨高雄市長參選人陳其邁也沒為大家說過一句話或給予承諾，他認識韓20幾年，堅信他肯替百姓做事。

盧秀燕炮火對準「綠色執政」做不出成績，選舉剩140幾天，呼籲全民用選票換人當家。對於日前批評林佳龍山手線環城鐵路網「還在天上飛」，昨再與媒體以「焢肉飯加1碗豬血湯」打賭，強調明年完工不可能，更歡迎高雄人去台中找，保證找不到。

針對韓批評高雄空汙嚴重，陳其邁認為，解決空汙要多管齊下，包括固定汙染源減汙、燃燒設備加嚴標準及汰換移動汙染源，目前空汙基金預計可增2.4億元，他當選後將擴大補助、加速辦理二行程機車汰換。

民進黨議員參選人林智鴻、許乃文痛批，國民黨昔日執政不思空汙解決之道，如今還有臉稱「換人空氣就會好」，根本是玷汙高雄政壇的PM2.5。

(中國時報)

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