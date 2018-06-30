曾永權宜蘭督軍 拚五合一全壘打

2018年06月30日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

年底選戰逐漸增溫，藍營宜蘭縣選情看好，國民黨副主席兼祕書長曾永權29日到宜蘭縣黨部，為黨提名的縣長、議員等參選人加油督戰，期勉團結發揮最大戰力，讓宜蘭縣長、議長「換黨換人做」，在五合一選戰中打出「全壘打」。

聲勢領先的宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙細數兩任鎮長政績表示，初上任時羅東是負債最多的鄉鎮，連薪水也發不出來，她開闢財源，善用羅東夜市資源，還拿下全國公共造產第1名成績，她也秉持取之社會、回饋社會原則，加強羅東鎮老人福利並提供孩子學費補貼、營養午餐免費等。

林姿妙表示，她已感受到社會氛圍明顯改變，以前提到國民黨會被民眾嫌棄，現在民眾敢主動說自己是國民黨員，這轉變讓人看到希望。

林姿妙話鋒一轉，批評宜蘭縣1年內換了3位縣長，不穩定的政策讓民眾無所適從，中央推動的政策更讓大家傷心，年金改革不僅令人痛心，也造成國家社會不安定，而違反倫常的同性戀怎可立法保障？全世界都在淘汰的燃煤發電，民進黨政府卻推動深澳燃煤電廠，一旦開始運轉，三面環山、一面臨海的宜蘭該怎麼辦？她呼籲選民用選票制裁民進黨，一同拚出宜蘭好生活，推動宜蘭的未來發展。

曾永權表示，國民黨接連在2014年、2016年選戰挫敗，讓民進黨完全執政，但占國會多數的民進黨竟以「坦克車碾壓過去」的方式，通過許多違憲、違法法案，造成世代、勞資對立、兩岸關係惡化，「奪權有術、治國無方」，導致全台從北到南、由西到東民怨四起，南部民眾更四處懸掛「民進黨不倒、農（漁）民不會好」、「民進黨不倒，經濟不會好」等白布條。

曾永權說，年底選戰不只是國民黨的機會，也是大家的機會，一定要讓「換黨換人做」，議會則要過半，並讓國民黨拿下議長，目前「政治土石流」是流向民進黨，國民黨須團結，在年底五合一選戰打出一發「全壘打」。

(中國時報)