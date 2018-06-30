柯文哲新書 為施政辯護

2018年06月30日 04:11 中國時報 張潼 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲新書《光榮城市》29日上市發售，預定30日舉辦第1場簽書會。書中除附「柯語錄」，也是北市3年來市政推動的政績總整理；另針對飽受部分人士攻擊的「兩岸一家親」論述與雙城論壇，柯強調，這樣做是希望降低緊張，為台灣爭取更多時間面對問題，而攻擊這些說法的人，根本不顧台灣的安危。

柯文哲新書從擔任醫師獲得的人生體悟開始寫起，開宗明義就寫自己想讓人民過好一點的生活，「民進黨中央黨部牆壁上的『清廉、勤政、愛鄉土』7個字，正是我努力實現的目標」；接著談到入主北市府後如何建立「企業文化」，進而推動各方面政策，例如市場改建、公共住宅、公共運輸1280元吃到飽月票等。書中也替較有爭議的施政提出辯護，例如取消重陽敬老禮金後，推出哪些銀髮福利政策。

兩岸論述部分，柯文哲引用2014年與連勝文「墨綠說」的辯論邏輯強調，自己之所以會說兩岸一家親，是希望降低緊張，是為台灣爭取更多時間，讓台灣在不利環境中，有機會存活得更好、讓國家團結，共同面對問題；他也批評攻擊兩岸一家親說法的政治人物，只是凸顯個人政治意識，奪取個人政治利益，根本不顧及台灣安危。

至於與上海的雙城論壇，柯文哲認為，若能暫時放下意識形態對抗，純粹考量人民利益，雙方互相認識、了解、尊重、合作、諒解，才能共同追求雙城人民福祉，「無論中央政府由誰執政，我會試著讓論壇辦下去。」

親柯幕僚分析，書中內容統整柯過去3年做哪些事，除讓支持者有論述基礎，不支持者也有機會了解柯，另希望透過安排簽書會讓更多人看到，版稅收入還可用於選舉。出版社表示，新書預購超過1萬多本，賣得很不錯。

柯文哲昨透露，選舉工作人員海選計畫預計7月2日上網公告、7月14日舉行。至於民進黨台北市長參選人姚文智批他「忘恩負義」，柯反批姚聽不懂別人的邏輯是什麼，重申「邏輯，logic！」語氣盡是不耐。

另外，民進黨台北市選戰策略會議昨登場，對於之前民進黨參選人姚文智團隊中有「打柯」、「打丁」等路線之爭，姚文智的首席發言人吳思瑤會後表示，民進黨「不希望這場選舉是對人的關注或對個人的喜好。」不過，會「高規格」檢視柯市長執政成績；她表示，姚文智可能會在10月後成立競選總部或以其他方式進行並定案，跟民進黨提名市議員候選人成立聯合競選總部。

(中國時報)