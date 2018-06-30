蘇煥智回鄉選南市長 綠分裂加劇

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中國時報
／台南報導

3月宣布退出民進黨，原打算參選台北市長的前台南縣長蘇煥智，確定返鄉參選下屆台南市長，為台南選情投下震撼彈！他說，台南已非綠營鐵票區，自評有勝選機會。民進黨台南市長參選人黃偉哲雖從廝殺激烈初選出線，卻遭逢蘇煥智、前台聯立委許忠信2位昔日同志及盟友分食票源，綠營分裂危機加劇。

蘇煥智日前拋出回鄉選市長消息，引起政壇震撼，雖一度聲稱可能退出江湖，但昨天證實將選台南市長，7月就會遷戶籍回來，7月2日將於永康召開「故鄉的呼『煥』記者會」，闡述參選理念。

蘇煥智昨下午在佳里區愛鄉文化基金會與多名好友會商近2小時後，正式表態參選。他說，民進黨執政以來，民怨四起，台南並非如從前是鐵綠版塊，他自認「這一戰有勝算」。當過3屆立委、2屆縣長的他說，這幾年台南如房屋稅、漲地價稅、一例一休造成產業困局，皆顯示民進黨執政與民間脫節，過往外界認為台南、高雄是綠營鐵票區，但支持者還有多少相挺是問號？當前台南已不再只有藍綠結構，這也是他參選的契機。

蘇煥智表示，從考慮回鄉參選到決定不到2周，現也串連無黨籍縣市長形成聯盟，喚起本土監督力量，坦言當初考量從台北開始力道不夠，繞了一圈仍決定從台南出發。他透露也已致電向老友許忠信致歉。

(中國時報)

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