離島風景區 明年率先收費

2018年06月30日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

小琉球近年成生態旅遊夯點，每年約有百萬人登島，遊客能隨著專業教練浮潛或潛入海中與海龜來個不期而遇。（鵬管處提供）

交通部去年訂定「觀光地區與風景特定及自然人文生態觀光地區觀光保育費收取辦法」，昨（29）日公告上路，風景區將可收取30元至200元不等的觀光保育費，主管機關也能視寒暑假、周末以及國籍訂出不同費率，最快明年起，小琉球、蘭嶼、澎湖等離島將率先收費。

過去3年，外國來台旅客皆破千萬人次，熱門景點總湧入眾多觀光客，帶來經濟效益的同時，也引起人潮對景觀與環境破壞的關注。曾有立委提案，要求觀光地區、風景特定區、自然人文生態景觀區等，得對旅客收取「觀光保育費」。

生態維護專款專用

立法院於2016年底通過「發展觀光條例」第38條修正，事業主管機關可對進入觀光地區、風景特定區、自然人文生態景觀區的旅客收取觀光保育費，收費方法、範圍、對象及差別費率，則由交通部擬定。

交通部去年即預告草案內容，指出觀光保育費收費範圍，若該區域每年旅客人數在10萬人次以下，可向遊客收取30元至60元；10萬以上未達50萬人次，每人可收60元至120元；50萬人次以上，每人可收120元至200元，並在昨日公告上路。

觀光局技術組科長莊慧文表示，向遊客收取的保育費，將專款專用於經營該景區的生態維護及保育，各主管機關可以針對旅客國籍、季節、平日、假日、旅遊淡旺季狀況，自行訂定不同費率。至於各風景區是否真的要收保育費，以及收費的區域，由目的事業主管機關決定，劃定後公布實施；若涉及原住民保留地，應先會商當地原住民族事務主管機關。

小琉球蘭嶼澎湖先推

莊慧文指出，雖然法規是8個月前即公告，但內容還要與原民會溝通，一來一往再加上報給行政院核定，規定重新逐條檢視，才會拖到昨日公告。

據悉，觀光局已請各國家風景區評估是否收取保育費，小琉球、澎湖和蘭嶼等離島地區較有機會先推動，可能直接加入在交通票價內，但仍要與地方政府討論。

交通部強調，儘管法規上路，不代表所有風景區都會收費，仍由主管機關評估，且收費規定或日後調整，皆須報交通部備查。

(中國時報)