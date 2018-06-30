第3胎加碼1000元 8／1上路

2018年06月30日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德定調托育補助直接發給家長後，政務委員林萬億昨與衛福部盤點下鄉到各縣市蒐集的資訊及地方托育補助差異性，將由林萬億進行判斷。林萬億說，目前一般家庭托育補助的上限確定就是6000元，第3胎再加碼1000元，私幼準公共化方案相關配套措施7月初就會定案，並交由賴揆拍板，一定趕得及8月1日上路。

林萬億說，政院昨與衛福部先盤點在各地方聽到的各種聲音，作為下一步細部規畫的根據，目前內容大致都決定了，只是操作的方式要逐步盤整，已確定的是托育補助最高上限就是6000元，因為預算早已編列無法更改。

林萬億說，政院日前宣布將托育補助直接給家長，是因為資料在盤點時包括團體、立委建議要採取不同方式，由於改發家長的建議在國發會公共政策網路參與平台上已經達到連署門檻，政院因而決定提前回應，其他議題目前還在整理中，下次還會再開會，包括一些施行細節都要整理清楚，7月初就會定案。

至於外界質疑政策轉彎，林萬億說，政策沒有改變，當初就是2種方式各自有不同縣市跟團體在主張，有些人會擔心某種方式好不好，所以才會決定先蒐集資料再決定。現在決定發給家長，只要配套補齊即可報請行政院長核定，8月1日上路沒有問題。

衛福部社家署長簡慧娟表示，衛福部分析各縣市的差異，所建議一般家庭托育補助的金額就是6000元，不會再變動，目前要做的配套，就是建立機制，讓各縣市與保母及私立托嬰中心可以簽訂加入準公共化契約。衛福部近期將與地方政府開會，確定簽約的流程細項。

(中國時報)