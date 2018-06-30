7／1新制 看緊荷包小心吃罰單

2018年06月30日 04:11 中國時報 陳祐誠 、 倪浩倫 、 簡立欣 、 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

7月1日有多項新制上路，包含交通、醫藥、教育、勞工、農業、環保等，其中多項違規罰金將提高，民眾要小心不要誤觸受罰，看緊荷包。

交通方面包括縮短故障車輛停放高速公路路肩的時間，由2小時縮短為1小時，違反可處600至1200元罰鍰；提高汽機車在公車招呼站10公尺違規停車罰鍰，汽車一律處罰鍰1200元；機車處罰900至1200元；營業大客車逕行舉發案件，將實施記點；特定場域的停車場，必須設置孕婦、育有6歲以下兒童者的停車位。

醫藥方面將全面禁用人工反式脂肪，違者將命令下架並限期改正，屆期仍不改正者處3到300萬元罰鍰；食品原料「番瀉」得加註「本品可能導致腹瀉」等相關警語，違者處3到300萬元罰鍰；包裝食用醋正名，得依原料標示與製程標示「合成醋」、「釀造醋」、「調理醋」等；離島3地醫療直升機全年全時段待命，照顧離島民眾健康。

教育方面，教職員退休金起支的年齡延後，中小學教師還有校長延至58歲，教職員從2026年逐年調升至65歲；此外按月收費補習班須提供覆約保證，如業者不能提供補習服務時，學員6個月內可在相同性質補習班上課，不用再多花錢。

勞工方面，事業單位勞工人數200人以上者（原需300人以上），須特約醫護人員辦理勞工健康保護事項，企業未在期限內改善，可處3萬到15萬元罰鍰。

農業方面，推動農民職業災害保險試辦，提高農民保障；台灣本島、澎湖及馬祖地區停止施打口蹄疫苗；從事農業生產的口頭約定但實際耕作者，可參加對地綠色環境給付計畫試辦作業，解決「口頭約實耕人」無法領取農業補貼的問題；擴大試辦農業保險，果樹保險新增木瓜、蓮霧二項。

環保方面，禁售6大類含塑膠微粒的個人清潔用品，包括洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、磨砂膏、牙膏等，違者處以1200元以上，6000元以下罰鍰；環保署與衛福部加強稽查，防堵非食品用化學物質系統性流入食品鏈。

(中國時報)