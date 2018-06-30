今年3至5個颱風侵台 須防強颱

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中國時報
／台北報導

時序邁入颱風旺季，受高溫炎熱天氣變化多影響，氣象局預估今年6到12月西太平洋颱風侵台數量約3到5個，屬正常偏多。預報中心表示，今年5月創下史上「最乾、最熱」紀錄，加上把夏季拉長，讓聖嬰現象比往年提高至5成，一旦颱風吸飽海水能量接近台灣，就會形成嚴重強颱。

29日上午8時，今年第7號颱風巴比侖生成，往琉球、韓國方向移動，雖對台灣不會造成影響，但中央氣象局提醒，7月1日、2日前往琉球、韓國的民眾注意航班，東半部沿海居民則留意長浪。

氣象局周五公布今年颱風季展望，預估今年6到12月西北太平洋颱風生成總數是正常偏多，約21到25個，侵台颱風數量將有3到5個。

氣象局並回顧今年梅雨季（5、6月）指出，今年是又乾又熱的極端氣候，5月全台梅雨「極端的少」，其中台北創設站122年以來梅雨季最少紀錄；溫度方面，5月中下旬，全台創下均溫攝氏27.72度的歷史新高，打破1963年5月最高溫27.23度，台北市5月超過37度以上的天數就有5天，打破同期最多。

預報中心主任呂國臣表示，近10年來，夏季高溫日數逐年增加，不排除今年夏季超過38度以上的高溫日數再增多，雨量也會接近正常至偏少。

呂國臣指出，聖嬰現象都在夏季之後逐漸成形，今年在全球暖化的背景下，台灣高溫炎熱的天數漸增，夏季有變長的趨勢，聖嬰現象發生機率提高到5成。而聖嬰發展年時中太平洋海水的溫度較高，西北太平洋颱風生成位置將較往年偏東，距離台灣較遠，颱風形成後將會吸收更多海水能量，一旦侵襲台灣，強度不容小覷。

(中國時報)

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