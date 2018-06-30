3基金會認定附隨 國民黨批倒果為因

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中國時報
／台北報導

不當黨產處理委員會29日委員會議上，認定財團法人民族、民權及國家發展基金會都是國民黨附隨組織。將禁止其處分財產，對此國民黨否認，痛批黨產會根本倒果為因，所言非屬事實。

黨產會指出，本案爭點在於，以捐助金錢方式設立之財團法人得否認定為政黨之附隨組織？進一步看，會因為其受捐助之財產是否為《黨產條例》所稱之不當取得財產而有不同結論嗎？

再者，這3個基金會歷來之董事長（或董事）是否為國民黨主席或經黨內程序指派？欣裕台股份有限公司於民國 104年間捐助各3000萬元分別成立這3個基金會， 是否係受該公司唯一股東即國民黨指示而為？最後，國民黨是否實質控制這3個基金會的人事、財務或業務經營？

黨產會認定，3個基金會的職員，幾乎都是國民黨黨工，因此雖未直接金錢挹注3個基金會，但透過黨工提供勞務，仍實質達成對基金會的持續捐助。且3者皆在中央黨部辦公，能動用的財產也只有國民黨透過欣裕台捐贈後的孳息，因此認定其財務受國民黨控制，所以認定上開3基金會為國民黨之附隨組織。

對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷批評黨產會不斷地自我打臉，因為在《黨產條例》認定附隨組織就是要財務或人事的實質控制，但3基金會都是獨立的法人運作，國民黨哪能控制？

行管會主委邱大展也表示，人事有部分重疊是正常的，但不能因此就推論沒有獨立運作，否則包括福爾摩沙基金會在內的其他基金會呢？是否也因為人事重疊就是附隨組織？

至於財務問題，邱大展憤怒指出，當初黨產會一直放話要凍結，因此就沒有人敢捐錢給這3個基金會，所以如今用三者收入全是欣裕台公司捐贈後的孳息，認定財務受國民黨控制，根本倒果為因。

(中國時報)

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