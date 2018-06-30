劉泰英示警 GDP回不去了

2018年06月30日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

國內主要機構對今年台灣經濟預測

受惠於全球景氣持續擴張，台綜院昨公布上修台灣今年經濟成長率預測值至2.62%；不過，台綜院創辦人劉泰英示警，千萬不要以當前經濟數據感到自滿，因為國內正處於投資不振、超額儲蓄問題以及消費緊縮的風險中，長期來看，經濟成長率要突破3%，劉泰英認為「幾乎不可能」。

對台灣經濟前景，劉泰英直白地表示：「不是普通悲觀，而是『非常』悲觀，不要說經濟成長率回到過去3%以上水準，未來2、3年要維持2%都很困難」。

台綜院上修GDP 估2.62%

台灣經濟成長率追趕不上全球平均水準，劉泰英進一步指出，最大的問題是投資不振、超額儲蓄已超過2.2兆元，當沒有新的重大投資，就無法替國家競爭力、經濟成長率注入新活水。

雪上加霜的是，軍公教年金改革即將上路，導致消費意願縮手，進一步衝擊整體民間消費，成為經濟成長另一個隱憂；劉泰英表示，台灣面臨多重問題，包括勞動人口減少、低薪、民間投資疲弱等不利因素，都成了政府得解決的當務之急。

受惠於上半年全景氣持續擴張，台灣在工業生產、外銷接單、出口金額等指標表現亮眼，台綜院上修今年經濟成長率預測值至2.62%，較前次預測增加0.31個百分點，也優於主計總處預測的2.6%；台綜院院長吳再益表示，對消費、投資的看法，比主計總處預測悲觀，但卻樂觀看待今年台灣的出口表現。

出口樂觀 景氣信號轉綠

受惠於手機拉貨、創新科技應用擴增影響，台經院昨也公布5月製造業景氣概況，景氣信號值增加至5月為13.05分，較上月增加0.29分，燈號從低迷的藍黃轉為代表景氣持平的綠燈，剛好跨過綠燈門檻值的下限，這是今年以來第2次亮出綠燈，顯現景氣溫和擴張中。

不過台綜院也提醒，短期全球經濟成長雖可維持，但台灣經濟受制國內高基期的成長環境．以及國際整體經濟不確定性加劇，壓縮了下半年經濟成長的空間。

(中國時報)