和艦赴陸掛牌 經部：審慎評估

2018年06月30日 04:11 中國時報 黃有容 、 魏喬怡 ／台北報導 ／台北報導

聯電昨宣布旗下大陸子公司和艦科技將在A股申請上市，據了解，由於目前聯電是百分之百持有和艦股權，聯電旗下子公司赴陸上市後是否影響股東權益，屬金管會證期局核准權責。不過，經濟部投審會低調表示，是否對專利技術、人才等造成影響，將進行了解；工業局也表示，對於聯電的決定將帶來的影響，仍在審慎評估中。

聯電董事會通過決議，旗下大陸子公司和艦科技將與另一家子公司廈門聯芯集成，及和艦從事IC設計服務的子公司山東聯暻半導體，由和艦向大陸證監會申請在上海證券交易所上市。目前聯電對和艦是百分之百持股，和艦赴A股上市後，聯電持有和艦持股會降至約87%股權。聯電強調沒有影響股東權益。

據金管會6月調查，規畫要到大陸上市的台企，除了鴻海的FII外，還有南僑、巨大機械、臻鼎KY、榮成等4家企業的大陸子公司，並沒有聯電。金管會坦言，之前調查時，的確「沒掌握到聯電子公司也要去掛牌」。

不過，對聯電大陸子公司和艦申請A股上市，金管會證期局有三點回應，第一，和艦「並非聯電重要子公司」；第二，聯電向金管會說明，和艦在大陸IPO有利當地籌資，資金將用來擴展業務、有利全球布局；第三，海外IPO不需股東會同意，但聯電表示會依重要子公司海外IPO程序，近日召開股東臨時會。

經濟部工業局說，目前正在了解聯電的公司相關規畫，接著才能進一步審慎評估影響。

經濟部投審會發言人楊淑玲表示，聯電子公司申請A股上市不用經過投審會。但由於憂心技術來源、專利權及人才外流，經濟部高層已指示投審會進行了解，必要時可能請聯電到會說明。

(中國時報)