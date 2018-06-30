新聞透視－借力順勢 為台灣經濟注入新活水

2018年06月30日 04:11 中國時報 陳秀蘭

聯電昨宣布將整合旗下大陸子公司和艦，廈門聯芯，以及從事IC設計服務的山東聯暻，以和艦名義申請A股上市，這是繼鴻海之後，國內又一家重量級高科技業者赴陸上市。顯然面對大陸已是全球資通訊產業最大市場，以及A股納入MSCI指數，台企赴大陸上市，將是擋不住的趨勢。

前工研院競爭力中心主任杜紫宸觀察，今年4月大陸爆發「中興事件」後，深刻感受到缺乏半導體自主技術的危機，因此，全大陸上下，在大陸國家主席習近平登高一呼後，從上海、武漢、深圳、合肥、天津等各地，都在搶建晶圓廠，以這樣的速度，大陸半導體產能可能在5年內就追上台韓。這對台灣半導體產業，將是一大隱憂。聯電規畫大陸子公司在陸IPO，也是迫於形勢。

就聯電而言，近幾年來大陸半導體市場的快速成長，不僅是全球主要半導體業者，就連大陸本土半導體業者，也都加緊布局，爭奪此一市場大餅。技術層次屬中端的聯電，早已有高度的危機感。

也因此，聯電此時高調整合旗下子公司，申請赴陸上市，一則在政策面，可坐享大陸全力支持發展本土半導體產業的政策紅利，二來在資金面，正值A股納入MSCI指數，做大資本市，和艦赴A股上市的時機相當好。

但聯電旗下子公司和艦擬赴A股上市，卻也可能引來台灣重量級科技業紛陸掛牌效應，坐實台股的邊緣化隱憂。不過，從另外角度看，如何借勢順勢，將此引導成注入台灣的經濟活水，就看政府的智慧與胸襟。

(中國時報)