奢豪總裁行館 試住搶手

2018年06月30日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

看好中部隱形冠軍、企業主好客，宴客頻率高又重隱私需求商機，興富發集團旗下潤隆建設攜手甲山林、宏泰人壽推出的「台中帝寶」，砸下2800萬，在35樓打造1戶擁有鐵板廚藝、茶席等設施的總裁行館，裝潢完成半個月，甫開放預約試住，立即吸引10餘組層峰人士排隊，據悉，興富發總裁鄭欽天也曾入住宴客，親身體驗。

潤隆建設副總經理邱秉澤指出，首次公開的35樓220坪總裁行館，設有專用KTV包廂、茶席專區、鐵板廚藝、Casino等多項私人設施，主因中部人好宴客，為此鄭欽天打造這處國內罕見的私人行館，向層峰客層展示新型態豪宅設計模式。

「台中帝寶」為台中七期市政特區位於台灣大道上唯二住宅案，且是特區內首座由P&T GROUP設計的豪宅。為台中企業主量身打造總裁行館，其設計正是知名的十邑設計師王勝正。

昨日進入行館內，王勝正細數各項設計特點，不過問他，最愛行館哪部分？王勝正面向一處陽台指著遠方說，站在35層樓的高度，正好可平視遠處山稜線的景觀，感覺格外不同。潤隆主管也透露，除了喜好室內設施，不少參觀客戶對行館三面採光特別滿意，不但可遠眺大肚山，另一面打開窗，秋紅谷美景就在腳下，入夜還可以看到七期夜景。

邱秉澤指出，試住貴賓將有貼身管家隨時服務，並提供餐點服務，如想使用鐵板燒等設施，廚師也已進駐，此外，還可免費使用社區公設泳池、籃球場、健身房等。

邱秉澤表示，全案設計90~240坪，單層4戶，每坪開價60~80萬元，近期買盤不斷出來，不少鮭魚返鄉的台商也返台購屋，目前此案銷售已6成。目前已有3戶預約想購買220坪的總裁行館。

(中國時報)