全球百大企業 阿里巴巴 騰訊首入十大

2018年06月30日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

資誠聯合會計師事務所昨日發布《2018全球市值百大企業排名》分析報告，全球百大企業總市值達20兆美元，再創歷史新高，年增15％，主要動能來自美國以及大陸企業的成長。台積電為台灣唯一進榜企業，今年以市值2200億美元，排行躍升22名來到第23名，騰訊和阿里巴巴則首度入榜全球市值十大。

依報告顯示，全球前十大市值企業依序為蘋果、Alphabet （Google母公司）、微軟、亞馬遜、騰訊、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、阿里巴巴、Facebook、摩根大通銀行、嬌生。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，今年最明顯的焦點是大陸企業的市值強勁成長。多年來，美國企業運用其全球影響力、資金實力和創新能力來領先其他國家的企業。現在，大陸也正藉由其巨大的市場規模、資金與創新力來搶占美國的領先地位。騰訊和阿里巴巴進榜全球市值前十大，就是大陸取得成功的最好證明。

騰訊市值較去年增加2240億美元、增幅高達82.3％，來到4960億美元，排名全球市值第5大，也是大陸市值最大的企業。

阿里巴巴則以總市值4700億美元排名全球市值第7大，市值也較去年增加2010億美元，增幅為74.7％。

(中國時報)